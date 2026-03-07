胡志明市设立5亿越盾风险投资基金 创建“种子资金”机制

胡志明市人民委员会刚批准了成立胡志明市风险投资基金的提案，创建了一种新的“种子资金”机制，以吸引社会资源支持城市的创新创业生态系统和科技企业。



该基金模式的一大亮点是“可控风险接受”机制，这在以前的国家预算项目中很少出现。投资效益将通过整个投资组合来评估，而不是单独评估每个项目。允许的最大损失额不超过一个投资周期中国家资金的50%，从而为高风险但具有巨大增长潜力的技术投资资金留出空间。



胡志明市风险投资基金预计在2026年成立，初始注册资本为5000亿越盾（折合人民币1.35亿元），其中政府预算出资2亿越盾（40%），私人投资者出资3亿越盾（60%）。胡志明市的目标是到2035年将基金的总规模提升至至少5万亿越盾，形成国内规模较大的风险投资基金。



Sovico Group、Vingroup、VinaCapital、Becamex IDC、VNG Corporation、CT Group、莲花集团、Lotte Ventures Vietnam和FPT Corporation等许多大型集团和投资基金已承诺成为该基金的创始股东。



胡志明市风险投资基金将以股份有限公司模式运作，名称为胡志明市风险投资基金股份公司。基金将采用公私合营模式，其中国家预算作为引导资金，与企业和金融机构的资金相结合。



根据规划，在2026-2035年阶段，基金预计将投资于50-150家创新创业公司和科技企业，支持至少50个新产品或新技术的商业化。该市还希望通过该基金形成至少5家具有上市能力或参与国际并购（M&A）交易的大型科技公司。



另一个重要目标是创建“种子资金”机制，以吸引私人资本流入。具体而言，预计每1越南盾的国家资金将吸引2-3越盾的私人资金，使社会资金在基金总资本中的比例超过60%。从长远来看，该基金有望在2030年将创新经济和高科技领域的贡献比例提高到胡志明市地区生产总值（GRDP）的20-25%。



优先投资的领域包括数字技术（人工智能、大数据、区块链）、半导体微芯片行业、生物技术-高科技医疗、先进材料、可再生能源、自动化和机器人。投资对象为创新创业公企业、科技企业或已有技术原型或专利的孵化项目。（完）