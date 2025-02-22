胡志明市致力于成为电影领域的创意城市

胡志明市人民委员会日前举办国际咨询座谈会，就胡志明市申请加入联合国教科文组织（UNESCO）创意城市网络（电影领域）相关当纳征求意见。

电影发展潜力

在推动电影产业发展方面，胡志明市拥有众多基础优势，从政策支持到基础设施及创意空间。市政府已发布至2030年文化产业发展战略，涵盖包括电影在内的八个重点领域。此外，胡志明市还出台多项优惠政策，吸引投资，建设现代文化设施，并扩大创意空间。

目前，该市共有935家电影行业企业，吸纳9200多名从业人员，2024年创造5亿美元收入。全市拥有10家电影院线、52个影院、295个放映厅，占全国电影市场份额约40%。此外，该市还拥有184个专业艺术创作空间，服务于社区文化需求。

与此同时，该市积极推动结合教育的电影项目，以培养技能并激发年轻一代对电影的热情。胡志明市还不断加强国际交流，借鉴经验，提高电影产业质量。

融入与发展战略



在座谈会上，胡志明市人民委员会副主席陈氏妙翠强调，电影产业具有巨大潜力，不仅能塑造城市形象和品牌，还能在国际舞台上提升影响力。加入UNESCO创意城市网络不仅是荣誉，更是胡志明市对可持续发展电影产业的承诺。

按照计划，申请档案将于2025年3月3日正式提交UNESCO。如果获批，胡志明市将成为越南乃至东南亚首个加入该网络的电影城市。

为满足UNESCO的标准，胡志明市计划实施三项国家级项目，即校园电影创作计划、“电影中的生活色彩”项目、建设文化创意空间。此外，还将推动三项国际级倡议：亚洲电影城市网络论坛、胡志明市国际电影节（HIFF）、建立电影产业支持中心。

越南文化体育与旅游部国际合作局局长阮芳和高度评价胡志明市提交申请的努力。她指出，将电影置于发展政策的核心，有助于推动经济增长，同时促进社区凝聚力和文化传播。（完）