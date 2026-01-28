胡志明市积极推动与中国各地方的友好交流与合作

阮禄河表示，越中是山水相连的亲密邻邦，两国人民有着悠久的友好传统。越南党和国家的一贯主张重视并不断发展与中国的稳定、友好、合作关系，并将其确定为越南独立自主、和平、合作与发展、多边化、多样化外交关系总体外交路线中的战略选择和优先方向。同时，越南愿同中国一道，推动全面战略合作伙伴关系不断取得实质性深入发展。



胡志明市已与中国8个地方建立了友好合作关系。中国投资者在对胡志明市投资的152个国家和地区中排名第三。相信胡志明市将继续成为众多中国龙头企业青睐的投资目的地，双方互利合作将在基础设施、城市轨道交通、高速铁路、智慧城市、创新、数字化转型、绿色转型等战略领域得到更有力、更有效的推进。

胡志明市人民委员会常务副主席阮禄河



阮禄河强调，胡志明市高度评价并期待中国驻胡志明市总领事馆将继续提出重要倡议，推动胡志明市与中国各地方、合作伙伴的友好合作关系日益良好发展，为两国繁荣发展和睦邻友好关系作出积极贡献。



中国驻胡志明市总领事唐立在活动上发言时认为，过去76年里，中越关系共同经历了“同志加兄弟”的革命岁月，也一同走过了相互学习、共同创造发展奇迹的建设时期。如今，在两党两国最高领导人的战略引领下，中国和越南正加速构建具有战略意义的命运共同体，共同为人民幸福和国家繁荣而努力，致力于人类和平与进步的崇高事业。



唐立表示，2026年，作为越南发展引擎之一，胡志明市将凝聚力量，朝着成为国际“超级都市”并跻身全球前100个最宜居城市的目标迈进。中国驻胡志明市总领事馆将认真落实两党两国最高领导人的重要共识，努力推动中越命运共同体越南南方地区的建设不断巩固和深化。（完）