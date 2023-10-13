胡志明市深化与中国重庆市的合作关系

胡志明市人民委员会副主席武文欢10月13日会见了中国重庆市副市长张国智一行，就今后促进两个地方合作方向交换了意见。

胡志明市人民委员会副主席武文欢表示，在两党、两国和两国人民的努力下，越中关系在多个领域蓬勃发展。两国高层领导人定期互访，为深化两国关系做出了重要的贡献。

武文欢表示，在两国良好关系的基础上，胡志明市已与重庆市等中国八个地方建立了友好关系。然而，新冠疫情爆发，对胡志明市与重庆市的合作造成影响。武文欢表示，张国智此访后，两个地方之间的关系将在双方共同关注和具有优势的领域得到有力的推进。

张国智表示，重庆是中国中央直辖市，为开展中越两党两国友好合作活动、增进共识发挥了重要的作用。越南工贸部贸易促进局在重庆设立越南驻重庆贸易促进办公室，也是越南在中国正式设立的第一个贸易代表处，体现两国高度重视促进包括重庆市在内的中越两国贸易关系。

张国智介绍重庆市的潜力与优势时表示希望，胡志明市为在当地开展业务的重庆企业创造便利条件。张国智认为，基于两个地方的优势，重庆与胡志明市可进一步推动举办两地经济论坛，促进投资贸易合作关系；加强农产食品生产、机械设备、港口发展、教育、培训、旅游、人文等领域合作关系。（完）