胡志明市春节后劳动力市场面临的新课题

春节过后，胡志明市劳动力市场迅速回暖，招聘需求明显上升。预计今年前几个月，企业用工需求约为5.5万人，主要集中在生产制造、商贸服务和物流等领域，为劳动者带来更多就业机会。

尽管如此，不少企业在招聘方面仍面临困难，尤其是在具备技能水平和较高稳定性的劳动者群体中更为明显。春节后通常会出现一定程度的劳动力流动，部分劳动者更换工作地点或行业，导致第一季度出现阶段性用工短缺。

市场不仅“紧缺”普通劳动力，也面临高质量人才不足的问题。2026年，科技、数据、金融科技、现代制造、绿色能源及物流等领域的人才需求将持续增长。

自动化进程和人工智能应用正在重塑劳动力市场结构，对具备多元技能、灵活性和快速适应能力的人才提出更高要求。数字技能正日益成为多个岗位的普遍要求。

据胡志明市就业服务中心统计，2025年企业登记招聘岗位达313681个；进入2026年，招聘需求仍保持高位，今年前几个月预计需新增约5.5万名劳动者。

“供不应求”的趋势仍在持续，这与生产扩张以及服务、金融、商贸、物流等领域发展，以及2025—2030年阶段优先发展高科技、高质量服务业、加工制造业和物流业的导向密切相关。

预计2026年，胡志明市及越南南部重点经济区的用工需求将继续维持在较高水平，主要集中在办公行政、金融、信息技术、电子商务、零售、旅游、物流及生产运营等领域。

不过，劳动力供需结构不匹配仍是主要挑战，尤其是在具备明确专业技能和实践能力的劳动者方面。

总体来看，2026年胡志明市及南部重点经济区劳动力市场有望继续保持活跃态势。核心问题不仅在于岗位数量，更在于人力资源质量与市场需求的匹配程度，这将对劳动力市场实现可持续增长发挥关键作用。（完）