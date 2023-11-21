新闻
胡志明市旅行社纷纷推出优惠政策 刺激旅游市场升温
越旅游通讯股份公司传讯总监范英宇表示，备受游客青睐的2024年春节旅游线路为日本、韩国、欧洲、越南东北部和西北部。此外，游客预订时间早于去年同期。这对于2023年底和2024年春节旅游旺季来说是一个积极信号，同时表明旅游公司和旅行社刺激市场需求的活动已发挥积极作用。
在胡志明市，法国-比利时-荷兰-德国-瑞士、中国、日本、迪拜 - 阿布扎比等出境游线路以及富国岛、梅州-木州-白龙玻璃桥-河内-长安-沛顶-宁平等国内旅游线路正在受到旅游消费者的大力关注。
除此之外，水路旅游产品深受游客的欢迎。其中，绕禄船只有限责任公司“西贡一瞥”旅游线路接待了200多名游轮旅客。从第一郡码头出发，终点为第三郡的旅游码头，行程 60 分钟，游客可目睹横跨绕禄渠道的 9 座桥梁。值得一提的是，游客可以体验放鱼改善水源，为增强运河丰富的生态系统做出贡献。
该公司代表阮氏王评价称，水路旅游产品与其他许多旅游产品相比具有较强竞争力，国际游客占该公司游客总数的50%以上。今后该公司将为游客带来更多体验和服务。
西贡旅游公司（Saigontourist）代表透露，自2023年11月10日至26日，该公司将迎接精致游轮（Celebrity Cruises）3艘国际游轮的游客前来观光旅游。此外，该公司也将国内游客送往其他国家旅游。目前，圣诞节-2024年新年和2024甲辰龙年春节探索亚洲和欧洲海程也受到诸多游客关注和选择。（完）