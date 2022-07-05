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胡志明市旅游纪念品与礼品设计大赛正式启动
胡志明市旅游纪念品与礼品设计大赛将分三个阶段进行，包括：初赛、半决赛和决赛。从即日起至 2022 年 7 月 15 日，参加初赛的人通过链接 https://vi.vietnamdesign.org.vn/souvenir-submission 提交参赛作品。半决赛中，评委会将协调线上线下评分，评选出前30名作品，其中得分最高的15个作品将进入决赛。前30名最佳作品将根据设计制作样品并在比赛颁奖典礼上进行展示。
颁奖典礼定于 9 月 8 日至 10 日在胡志明市第 16 届国际旅游博览会（ITE HCMC 2022）期间举行。奖项结构分为会议礼品A组和旅游纪念品B组，每组都有一等奖、二等奖和三等奖，分别获得奖励8000万越南盾，5000万盾和 3000 万越南盾的现金、礼品和代金券。 胡志明市旅游局和胡志明市工业设计与样品制作协会将为获奖作品颁发证书。
胡志明市旅游局副局长裴氏玉孝女士表示，胡志明市不断加强发展旅游业的各项措施，使旅游业基本发展成为胡志明市的核心经济产业。胡志明市旅游纪念品与礼品设计大赛是具有意义的活动，为满足到胡志明市旅游的广大游客购买纪念品的需求做出贡献。（完）