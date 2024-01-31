胡志明市旅游业迈向新目标

去年，尽管困难重重，但胡志明市旅游业仍保持正增长势头，完成既定目标。 越乐旅（Vietluxtour） 旅游股份公司总经理陈势勇表示，该公司的国际旅游市场与 2022 年相比增长了 300% 以上。该公司提出今年增长25%至 30% 的目标。“我们希望今年一切都会稳定和好转。为实现增长目标，我们认为要加大投资促进胡志明市乃至整个越南的旅游业。此外，每家旅行社和旅游企业也要为完成既定目标做出自己的努力”。陈势勇说。旅游企业的蓬勃发展助力于胡志明市旅游业的复苏。这也有助于胡志明市在旅游营收额和游客人数方面继续领先全国。尽管去年胡市接待的游客人数预计仅为 2019 年的 60%，但旅游总收入达到 160多万亿越盾（约合66 亿美元）。越南交通运输旅游和营销股份公司（ Vietravel）副总经理黄潘芳黄表示：“新冠肺炎疫情过后，不通过任何旅游公司的小规模家庭团体旅行趋势正在兴起。今后，我们要重点关注这一群体。要致力于培训人力资源，特别是培训旅游专业技能和外语。”胡志明市旅游局副局长李张贤和从管理角度表示，胡志明市的旅游产品，包括水路旅游、生态旅游、虔灵旅游、医疗旅游、文化旅游、历史旅游等正在发展，旅游业也呈现未来增长的良好迹象。李张贤和说：“目前，除了市内宣传活动外，我们还注重在国外的宣传活动，针对不同市场进行差异化营销，以吸引游客。此外，我们将采用新的应用程序来确保游客的安全。对于这次提出的目标，我们有信心完全实现，甚至做的更好。因为越南文化体育旅游部提出的目标是今年接待两千万人次国际游客，而胡志明市接待六百万人次游客的数字有点低”。胡志明市刚刚被评为“亚洲领先的商务旅游目的地”、“亚洲领先的节日和活动目的地”，并被列入“2023年最受欢迎的100个旅游目的地”名单。这一优势与胡市灵活、创造性地采取促销措施将有助于该市旅游业完成今年目标，同时打造胡志明市的旅游品牌。（来源：《越南之声》）