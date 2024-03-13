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胡志明市旅游业渐有起色 努力刺激市场需求
据世界旅游大奖总裁兼创始人格雷厄姆·库克（Graham Cooke）的评价，胡志明市历史文化较为丰富的特殊目的地，也是一座充满活力、多彩的大城市。胡志明市被称为“亚洲领先会奖旅游目的地”既是吸引一流旅游集团的投资，又是帮助胡志明市发展成为全球和地区会奖旅游中心的机会。
2024年前2月累计统计，当地住宿和餐饮收入达19.751亿越盾（折合人民币57亿元），较2023年同期增长13.6%。2024年2月到访胡志明市的国际游客超过48.6万人次；总体而言，2024年前2月游客量超90.3万人次，达2024年计划的15%。胡志明市旅游局继续承诺改善基础设施和服务质量，吸引更多国际活动，巩固其在世界和地区旅游地图上的领先地位。
从现在到2024年第一季度位置，胡志明市举行许多刺激旅游需求的活动，如2024年第10届胡志明市奥黛节（2024年3月7日至17日）和2024年第9届越日文化节（2024年3月9日至10日）等。
2024年3月，西贡旅游总公司（Saigontourist）继续迎接来访越南的许多国际邮轮和国际游客。预计2024年，邮轮乘客数量增加10-15%。许多国际航运公司正在增加前往包括越南在内的亚太地区的邮轮航线。（完）