胡志明市新山一机场旅客吞吐量超15万人 许多航班已“售空”

2024年2月16日，胡志明市新山一国际机场迎来客流高峰，旅客吞吐量超15万人。虽然河内至胡志明市航班机票价格高涨，但飞往胡志明市的许多航班机票未来三天几乎已售空。

据新山一机场运营中心的报告，今日，新山一国际机场起降航班共964架次，旅客吞吐量超过15万人，是今年春运高峰以来的最高水平。

两天前，2月14日，新山一机场客流也创历史新高，该机场起降航班934架次，旅客吞吐量14.79万人。

新山一国际机场与各家出租车、合同车辆和网约车等公司加强协调，增加服务车辆的数量；与各家航空公司密切协调并更新航班时刻表并做好资源、地面服务设备设施和旅客服务的准备，确保机场活动基本稳定。

据各家航空公司在应用程序上的考察结果，2月16日，河内市至胡志明市航班机票价格高达近1000万越盾（折合人民币2922元），全部为商务舱机票。2月17日和2月18日最低票价近670万越盾（折合人民币1958元）。

从海防、清化、广宁、岘港、广南、林同、顺化和嘉莱等省市至胡志明市的航班的机票未来三天已售空。从乂安省荣市至胡志明市的票价达1300多万越盾（折合人民币3799元），从富安省绥和至胡志明市达1500多万越盾（折合人民币4383元）。（完）2月16日上午，越南政府总理、交通运输部门国家重点工程和项目国家指导委员会（简称指导委员会）主任范明政主持召开指导委员会第九次会议。

会议以线上和线下相结合方式举行。设在政府总部的会议主会场与在展开国家交通运输领域重点工程和项目的全国46省市分会场视频连线。

范明政表示，目前全国正推动包括投资的三大增长动力，包括国内投资和国外投资，私人投资和全社会投资。

公共投资起着重要作用，引领和激活一切社会资源投入发展。政府总理表示，2024年，全国对公共投资，主要是交通基础设施投资657万亿越盾。

除了推动增长动力外，集中推进公共投资到位，将各交通项目投入使用将有助于减少企业物流成本，降低生产成本，提升产品竞争力，创造新的发展空间。“其表明，党和国家确定集中实施三大突破口，尤其是关于基础设施，特别是交通基础设施这一突破口是正确和英明的选择。”

范明政表示，多年来，尤其是自2021至2023年，交通基础设施投资和发展工作得到推进和一律展开，为2024年和后续各年迈进加速阶段注入重要动力。

范明政要求与会代表集中讨论、评价各工程、项目施工进度情况，提出缩短施工进度的措施，确保工程质量、技术和美术设计，确保劳动安全、卫生和环境景观。与此同时纾解使用官方发展援助中面临的困难和障碍。

目前，正在全国46个省市的交通运输部门国家重点工程和项目中大项目36个，子项目86个。其中铁路项目5个，航空港项目2个，剩下为公路项目，主要为高速公路，首都河内区域环路和胡志明市环路。

据交通运输部，东部北南高速公路项目2017-2020年阶段11个子项目中的9个、美顺-芹苴项目已如期完成，将高速公路里程提升至1892公顷，其中2023年为475公顷；剩下的两个投资项目按建设-运营-移交（BOT）合同方式实施。2021-2025年阶段12个子项目尽管在展开实施过程中人面临征地拆迁、建材等方面的困难，但投资方、承包商已努力安好进度推进施工进度。公路、高速公路、城市地铁、航空港等其他项目施工进度正得到推进。（完）