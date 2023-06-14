胡志明市改变吸引外资战略

受新冠大流行和全球经济低迷的影响，近期，胡志明市引进外商直接投资增长缓慢。 因此，年初以来，胡志明市改变了吸引外资的战略，选择采用新技术、具有高附加值、溢出效应和与全球生产和供应链对接的可行项目。

据胡志明市计划投资局统计，从1988年至今年4月，胡市吸引来自117个国家和地区的投资项目达11220个，投资总额约830亿美元，居全国首位。但去年，流入胡市的外资仅达43 亿多美元，较2021 年下降了近 40%。今年前四个月，该市吸引了超过 9.796 亿美元的外资，比 2021 年同期下降了 23.4%，外资主要集中在维修、贸易、传媒通讯等行业。

中央经济部综合研究司司长阮秀英博士认为，对于投资胡市，外资企业还犹豫不决，因为他们担心实行全球最低税后将失去在越南等国家享受的优惠关税。他说：“我们对外资企业给予了很多优惠，特别是大公司，税率低于15%。 如果越南仍实行这样的优惠税率，这些企业还需要在本国缴纳剩余的税。因此，这种激励措施将不再有效，因为这些企业无论如何都要缴纳15%的税，一部分是在越南境内缴纳的，一部分是在自己国家缴纳的。”

从今年年初起，胡市责成市计划投资局制定 2023 年动员社会投资和外国投资的提案。据此，胡市将有选择地吸引 外资，即以质量、效率、技术和环保为主要评价标准； 优先选择采用先进技术、新技术、高新技术、清洁技术、现代化管理、高附加值、具溢出效应、连接全球生产供应链的项目。 招商引资行业包括机械制造、电子、 信息技术;、塑料-橡胶、加工粮食食品、数字经济等。 此外，胡市也继续为海外越南人投资者创造有利条件，例如为向国内企业出资或参股的海外越南人提供税收优惠、创造便利的投资营商环境。

金融银行专家美籍越南人阮志孝博士建议，应继续采取对海外越南人的外汇汇款不征收所得税的政策； 增强侨胞对胡市投资机会的信心。他说：“我们必须先稳定宏观经济，侨胞才会汇款回国，无论其目的是个人、消费、经营还是房地产。 侨胞们也知道，2023年第一季度我们面临的困难，因此需要鼓励侨胞汇款。”

在有选择地引进外资方面，该市继续建设一批高新技术产业园区和出口加工区、继续推进行政改革、研究具有优越性和竞争性的优惠政策、创造便利条件等以吸引大型和高新技术项目。投资贸易促进中心（ITPC）副主任高氏飞云表示，除了注重行政改革，改善透明清晰的投资环境、扩大投资政策； 改变吸引外资、为国际投资者提供信息的方法等，胡市还要专注于建设发展连接区域的交通基础设施。她说：“胡市不能单打独斗， 周边省市共同发展，胡市才能发展。 到那时候，我们将形成链条。 胡市是该链条中的重要一环，与各省市合作，形成强大的原料区和供应链。”

与此同时，为帮助胡市吸引外资，未来一段时间，投资贸易促进中心将根据胡市重点招商引资领域的需求，继续推进与外国驻越外交机构的联系； 指导投资者办理许可手续； 对城市升级基础设施提出建议；通过有关辅助产业的展览、与制造业进行投资对接，为企业对接提供支持； 将贸易投资促进中心发展成为部委行业对投资者建议、问题、难点的接收和汇总机构。同时，胡市将制定潜在投资者评级表，吸引战略投资者，进而吸引更多的其他投资者，为胡志明市开辟新的发展空间。（来源：越南之声广播电台）