胡志明市支持调整芹耶地铁线路规划以衔接一号线并优化城市交通网络

胡志明市人民委员会主席在29日召开的专项工作会议上，就推动解决本市重点工程与项目存在困难作出指示，其中明确支持将“胡志明市中心—芹耶”地铁线（简称芹耶地铁）起点站由新顺站调整至滨城站的规划建议。胡志明市人民委员会办公厅于10月29日通报了上述信息。

根据这一指示，市人民委员会主席原则上同意越南高速铁路投资与发展股份公司（VinSpeed）所提出的方案，即将芹耶地铁起点设于滨城站，实现与地铁一号线的直接衔接。同时，他建议Vingroup集团结合城市总体规划，研究在滨城市场区域合理开发地下空间与公共空间，以优化市容环境、促进旅游经济发展并优化区域交通结构。

线路调整后，芹耶地铁将有效扩大服务覆盖范围，增强与居民区、商业中心及行政经济功能区的连接能力，进一步提升运营效率。该方案也有助于加强本市轨道交通系统内部的多线互联互通，逐步构建完善、便捷的公共交通网络，更好地满足市民出行需求。

此前，VinSpeed公司已正式提出线路优化方案，计划将起点设于滨城市场前方（替代原新顺坊方案），实现与滨城—首添地铁线衔接，终点设于芹耶乡。为控制建设成本、减少征地拆迁与安置工作量，规划建议滨城至新顺段采用地下敷设方式，新顺至芹耶段则维持原高架方案。

胡志明市人民委员会主席要求投资方进一步研究细化线路走向，确保项目在技术、经济与运营方面的可行性，使其更好地契合城市空间发展战略，服务社会经济发展目标。

此外，VinSpeed公司须与相关主管部门协同，将调整后的线路方案纳入胡志明市轨道交通总体规划，并加快推进项目前期文件完善工作。（完）