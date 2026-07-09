胡志明市推行免费公交政策 客流量增长超30%

自2026年7月1日起，胡志明市在134条公交线路推行免费乘车政策。该政策得到广大民众的积极响应，公交客流量比去年同期增长超30%，并继续呈现增长势头。据胡志明市公共交通管理中心称，获得经费资助的各条公交线路累计运送旅客超132.2万人次，日均客运量达到2025年同期的130%左右。

依主张推行的免费公交政策得到了民众的赞同。尽管这是城市公共交通释放的积极信号，但根本性的解决方案离不开大运量公共交通系统，其核心是地铁。为解决超大城市的交通拥堵问题，该市需要采取发展交通基础设施、公共交通发展规划、限制个人交通工具等配套的解决方案。公交补贴政策不仅有助于稳定出行成本，还能保障社会福利，让劳动者和中等收入群体能够安心生活和工作。

面对公交客流量的高位增长，服务质量管理工作也得到进一步强化，以保障民众权益。

截至目前，胡志明市已投入运营88条电动公交线路和21条压缩天然气（CNG）公交线路，目前该市179条公交线路中已有109条正在使用清洁、环保能源。根据计划，胡志明市力争到2026年底实现省内公交100%使用电力或环保能源。2027至2028年阶段，该市将继续把CNG车辆转型为电动公交。目标到2029年初，在全市范围内运营的省内和跨省公交将100%为电动公交。

在推进车辆转型的同时，该市将继续审查、调整公交线路网络，加强与隆城机场的衔接，并发展部分夜间运营的公交线路。同时，还将研究推行定制公交模式，加强居民区与地铁、公交、水上公交、公共自行车及其他公共旅客运输方式之间的衔接。（完）