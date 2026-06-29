胡志明市推动绿色产品、绿色消费

为实现这一目标，该市出台了多项扶持政策，重点减轻企业和商户的初期投资成本压力。通过贸易促进、供需对接、电子商务发展、非现金支付、节能、循环经济和工业鼓励等计划，企业得以逐步应用与其经营规模相适应的环境—社会—治理（ESG）标准。

据胡志明市工贸局贸易管理处副处长丁仲强介绍，该市的理念是不给企业增加额外成本负担，而是集中力量支持、鼓励和陪伴，使ESG标准的实施按照适当、有效、务实的路线图推进。近期，市工贸局已与各行业、地方和协会配合，开展了多项推动绿色消费的模式和倡议，如“负责任绿标”计划、商品溯源、减少塑料垃圾、鼓励在超市系统、购物中心、便利店和传统市场使用环保包装和节能等。目前该计划已吸引12个大型分销系统参与；全市超过70%的生鲜产品供应商已积极响应实施。全市共有5400多种产品注册参与，其中超过4900种产品被确认为达到“负责任绿标”标准，显示了该模式日益扩大的影响力。

生产商、合作社与分销企业之间的对接计划继续得到推进；透明化、减少中间环节的供应链得到鼓励发展。据此，各分销系统优先安排展示空间，组织促销活动并设立绿色产品识别区域，以提高消费者的可及性。俊玉农业合作社是参与胡志明市绿色供应链的先行单位之一。该合作社投资建设了温室系统，应用IoT技术种植水培蔬菜，自动控制温度、湿度、养分和水源质量。整个生产过程实现数字化，通过电子日志管理，使用QR码溯源，帮助消费者轻松验证产品信息。

胡志明市工贸局代表表示，该市将继续发挥市场协调作用，发展物流和现代分销体系，加强与东南部、九龙江平原、中部和西原地区各地的联动，以管控商品来源和质量，降低流通成本，提升竞争力，逐步缩小绿色产品与普通产品之间的价格差距，为绿色消费可持续发展奠定基础。（完）