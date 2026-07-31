胡志明市拟于8月为黎氏莲公园归集的烈士遗骸举行追悼安葬仪式

据胡志明市烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会（简称515指导委员会）消息，在预计于2026年8月完成搜寻归集工作后，该单位正拟定方案，参谋胡志明市委、人民议会、人民委员会和越南祖国阵线胡志明市委员会，为在胡志明市黎氏莲（Lê Thị Riêng）公园归集的烈士遗骸举行追悼与安葬仪式，确保庄严隆重并符合相关规定。



胡志明市515指导委员会代表在7月30日举行的2026年上半年烈士遗骸搜寻、归集与身份确认任务总结暨下半年任务部署会议上强调，未来几个月将集中指导各有关厅局、部门和地方，从“战争中失踪越南人倡议”项目研究小组（VWAI）、美国得克萨斯理工大学越南中心暨萨姆·约翰逊越南档案馆、以及提供地区内12场战役数据的外籍老兵处收集信息和数据，以开展勘察和信息收集工作。同时，各相关机关单位参谋市515指导委员会，根据这些信息制定烈士遗骸搜寻与归集组织计划。



下半年的核心任务还包括：扎实做好烈士遗骸搜寻、归集与身份确认任务的保障工作，不陷入被动；加大宣传党和国家关于烈士遗骸搜寻、归集与身份确认的主张和政策，以及“500个昼夜行动”的成果等。



同时，力争于2026年9月内完成各烈士陵园内烈士遗骸的采样工作，制定向越南科学技术翰林院移交烈士遗骸样本以进行DNA鉴定的计划。与此并行，市公安局组织开展排查、更新信息工作，并采集辖区内未确认身份烈士家属的DNA生物样本。



关于2026年初至今胡志明市内烈士遗骸搜寻与归集工作成果：从6月23日至7月30日，在黎氏莲公园执行烈士遗骸搜寻、归集与信息核实任务的力量共发现并归集了154具烈士遗骸，其中包括132具单人遗骸、在4处集体墓穴中发现的22具烈士遗骸及部分遗物。在正富和（Chánh Phú Hòa）坊开展的搜寻工作（第二期）尚未发现烈士遗骸。



此外，职能部门正根据所提供的高价值信息来源，对需执行任务的12个地点中的2个地点进行勘探挖掘。



截至7月29日，市内18处烈士陵园中有10处已完成未确认身份墓葬的烈士遗骸采样工作。目前正在5座陵园进行采样。已采集样本总数为7640处（达77.2%），其中符合采样条件的墓葬为5591处，不符合采样条件的墓葬为2049处（其中有305座无遗骸）。（完）