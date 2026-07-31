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胡志明市拟于8月为黎氏莲公园归集的烈士遗骸举行追悼安葬仪式

据胡志明市烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会（简称515指导委员会）消息，在预计于2026年8月完成搜寻归集工作后，该单位正拟定方案，参谋胡志明市委、人民议会、人民委员会和越南祖国阵线胡志明市委员会，为在胡志明市黎氏莲（Lê Thị Riêng）公园归集的烈士遗骸举行追悼与安葬仪式，确保庄严隆重并符合相关规定。
老战士们在胡志明市黎氏莲公园归集的烈士遗骸安放处默默缅怀战友。图自越通社

据胡志明市烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会（简称515指导委员会）消息，在预计于2026年8月完成搜寻归集工作后，该单位正拟定方案，参谋胡志明市委、人民议会、人民委员会和越南祖国阵线胡志明市委员会，为在胡志明市黎氏莲（Lê Thị Riêng）公园归集的烈士遗骸举行追悼与安葬仪式，确保庄严隆重并符合相关规定。

胡志明市515指导委员会代表在7月30日举行的2026年上半年烈士遗骸搜寻、归集与身份确认任务总结暨下半年任务部署会议上强调，未来几个月将集中指导各有关厅局、部门和地方，从“战争中失踪越南人倡议”项目研究小组（VWAI）、美国得克萨斯理工大学越南中心暨萨姆·约翰逊越南档案馆、以及提供地区内12场战役数据的外籍老兵处收集信息和数据，以开展勘察和信息收集工作。同时，各相关机关单位参谋市515指导委员会，根据这些信息制定烈士遗骸搜寻与归集组织计划。

下半年的核心任务还包括：扎实做好烈士遗骸搜寻、归集与身份确认任务的保障工作，不陷入被动；加大宣传党和国家关于烈士遗骸搜寻、归集与身份确认的主张和政策，以及“500个昼夜行动”的成果等。


同时，力争于2026年9月内完成各烈士陵园内烈士遗骸的采样工作，制定向越南科学技术翰林院移交烈士遗骸样本以进行DNA鉴定的计划。与此并行，市公安局组织开展排查、更新信息工作，并采集辖区内未确认身份烈士家属的DNA生物样本。

关于2026年初至今胡志明市内烈士遗骸搜寻与归集工作成果：从6月23日至7月30日，在黎氏莲公园执行烈士遗骸搜寻、归集与信息核实任务的力量共发现并归集了154具烈士遗骸，其中包括132具单人遗骸、在4处集体墓穴中发现的22具烈士遗骸及部分遗物。在正富和（Chánh Phú Hòa）坊开展的搜寻工作（第二期）尚未发现烈士遗骸。

此外，职能部门正根据所提供的高价值信息来源，对需执行任务的12个地点中的2个地点进行勘探挖掘。

截至7月29日，市内18处烈士陵园中有10处已完成未确认身份墓葬的烈士遗骸采样工作。目前正在5座陵园进行采样。已采集样本总数为7640处（达77.2%），其中符合采样条件的墓葬为5591处，不符合采样条件的墓葬为2049处（其中有305座无遗骸）。（完）

报道/越通社

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