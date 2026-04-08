胡志明市打造全国旅游客流引领枢纽

胡志明市旅游业不仅在规模上持续扩展，且正加快向提升体验质量、强化区域联通和扩大辐射带动能力转型升级。该市旅游新格局正逐步形成——不仅是接待游客的目的地，更是连接各地旅游资源、组织市场并引领全国旅游客流的重要枢纽。

地方旅游产品持续丰富

2026年4月初，由胡志明市旅游局与胡志明市旅游协会联合举办的第22届胡志明市旅游节，实现旅游线路、服务及产品销售额约1200亿越盾。活动共推出约1000项特色旅游产品及各地旅游线路，并配套多样化促销、赠礼及抽奖活动。

旅游节在组织形式上进一步拓展体验空间，将旅游推广与文化娱乐、互动交流相结合，既帮助游客以合理成本接触优质产品，也为企业拓展市场创造条件。

胡志明市旅游局局长范辉平表示，活动不仅在规模上取得积极成效，更有效激发了市场需求，为后续合作项目和产品完善奠定基础，同时也为游客未来出行注入新灵感。

各旅游企业亦积极推出新产品，满足2026年4月假期出游需求。其中，直升机俯瞰胡志明市项目从头顿市起飞，提供15至60分钟不等的多种选择，成为具有吸引力的新型体验产品。

古芝地道在4·30南方解放、国家统一及5·1国际劳动节假期期间推出“战区月光”夜间主题游、迷你动物园、射击体验及高棉文化活动等系列产品。此外，还有“平西市场·触摸旧时光”“新定印记”“西贡迎新日”“西贡夜色”“春和——旧韵新城”等特色线路，以及覆盖全市的15条美食旅游线路。

西贡旅游总公司（Saigontourist Group）董事长阮氏映花表示，在拓展旅游空间、发展生态与社区体验旅游的背景下，企业正加强对各地旅游资源的实地考察，重点评估生态旅游、体验产品及基础设施条件，以提升开发能力。

安可达（Agoda）越南国家总监武玉林指出，2026年可持续旅游调查显示，游客愈发关注兼顾环境保护与社区利益的旅游产品，表明可持续旅游在亚洲特别是越南市场的重要性不断提升。

根据市场变化优化产品结构

自2026年3月以来，受中东地缘政治冲突影响，全球能源供应链波动，国内油价持续上涨，对旅游行业造成直接冲击，尤其是航空和海运类产品成本压力明显增加。

多数航空公司及运输单位未直接上调票价，而是通过调整燃油附加费应对成本上升，使旅游产品价格结构更加复杂。

在此背景下，胡志明市多家旅游企业主动调整策略，不再简单降价，而是通过优化产品结构、提升体验价值来增强市场竞争力。

企业普遍将燃油附加费单独列示，提高价格透明度；同时优先提前预订机票，减少成本波动影响，并加大开发近距离及陆路旅游产品，结合步行游、自行车及地铁等多元出行方式。

以Vietravel公司为例，该公司在全球运营成本上升背景下，保持地面服务价格稳定，并将航空及交通费用单独核算，根据市场变化灵活调整，从而既保障服务质量，又维护客户权益。

Vietravel首席执行官陈团世维表示，公司将合理调整相关费用，同时坚持不降低服务标准，确保为游客提供安全、完整且高价值的旅行体验，以巩固客户信任。

为营造安全、健康、规范的旅游环境，胡志明市持续加强对旅游经营单位的监督检查，严格落实明码标价制度。市旅游局密切跟踪油价及旅游服务价格变化，确保在即将到来的4·30及5·1假期期间不出现不合理涨价或强制消费现象。

胡志明市旅游业明确以“提升体验价值”作为核心竞争力，致力于通过差异化产品吸引并留住游客，推动行业实现长期可持续发展。（完）