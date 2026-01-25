胡志明市房地产市场在长期低迷后逐步复苏

在1月8日下午举行的胡志明市经济社会情况新闻发布会上，市建设厅对当前房地产市场形势进行了评估。



具体而言，据住房与房地产市场管理科介绍，2020年至2024年中期阶段，胡志明市房地产经营活动受到诸多不利影响，一度出现超过15%的负增长。



然而，得益于市政府的积极介入以及企业的努力，负增长幅度逐年收窄，市场逐步复苏并趋于平衡。



截至2024年底，房地产经营活动已实现正增长。进入2025年，市场继续保持积极态势，增长率达到3.06%。

重要的推动因素是与房地产领域相关的多项法律自2024年8月1日起正式生效。包括2023年《房地产经营法》、2023年《住房法》和2024年《土地法》，这些法律有助于完善法律框架，为企业及房地产项目化解诸多障碍。



在2025年及2026年初，胡志明市采取多种措施破解土地“瓶颈”，疏通市场资源。充分发挥国会第98号决议（修订版）赋予的特殊机制和政策，以解决BT项目中的遗留问题，并试点推动土地使用性质转为商业住房建设用途。



目前，胡志明市已批准96个项目试点建设商业住房，并正在考虑增批25个项目。



此外，胡志明市人民委员会已成立专项工作组，并完善住房政策与房地产市场指导委员会职能，以审查并解决各类工程和项目面临的困难。截至目前，已推动解决80个积压项目，其中包括5个属于总理职权范围内的项目。（完）