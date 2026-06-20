胡志明市成立新闻与广播电视机构

根据决定，胡志明市新闻与广播电视机构为直属胡志明市市委的公共事业单位，下设4个成员单位，包括《西贡解放报》、电子版《青年报》、胡志明市广播电视台以及培训与传媒中心。

在会议上，胡志明市市委常务副书记黎国峰表示，新机构的成立具有重要战略意义，标志着当地主要新闻媒体机构资源、经验和优势的整合。新模式将打造一个影响力更强、传播力更广的多媒体传媒综合体，进一步提升宣传效果和适应现代传媒发展趋势的能力。

黎国峰要求新机构尽快完成组织架构和人员安排，制定切实可行的工作计划和发展方案，同时确保各项新闻宣传工作在所有平台持续稳定开展，避免出现信息传播中断或缺位的情况。

胡志明市市委领导向新机构总经理和副总经理颁发任命决定。图自越通社。

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谈及数字化转型背景下的创新要求时，黎国峰强调，胡志明市新闻与广播电视机构应率先建设融合媒体生态体系，以数字化转型作为核心基础。在坚守革命新闻传统和特色的同时，积极应用现代数字技术，提高新闻内容生产、传播和分发效率，实现权威信息在各类平台上的实时、高效传播。

黎文明表示，将与领导班子以及广大记者、编辑一道，尽快稳定机构运作，确保各项工作按照职能任务和办报宗旨有序开展。他指出，未来将重点提升报刊、广播电视节目和数字内容质量，打造更多高质量专题栏目，以满足公众日益多样化的信息需求。

胡志明市新闻与广播电视机构的成立，将为建设主力多媒体新闻机构奠定基础，有助于提高新闻宣传工作效能，同时推动胡志明市乃至越南新闻传媒领域的数字化转型进程。（完）