胡志明市成为新一代全球能力中心的首选目的地

高素质人力资源、具有竞争力的运营成本以及符合ESG（环境、社会与治理）标准的甲级写字楼供应，正助力胡志明市在跨国集团长期布局中，成为新一代全球能力中心（Global Capability Centres，简称GCC）的优先目的地。

据第一太平戴维斯（Savills）越南公司介绍，在跨国集团重组全球运营模式的背景下，GCC正逐步由传统的后台支持部门（back-office）转型为集科技、创新和战略运营于一体的核心枢纽。在越南，胡志明市凭借在人力资源、成本以及高品质办公空间方面的综合优势，正崛起为新一代GCC浪潮的领先目的地。

第一太平戴维斯胡志明市商业租赁服务副总监赖氏如琼表示，GCC的发展不仅带动了办公空间需求增长，也在中长期内重塑了办公市场的标准与发展战略。过去，越南的GCC多以优化成本、承担支持性职能为主；而当前的新一代GCC则日益发挥战略作用，重点聚焦科技、研发（R&D）、数据和创新等全球价值链中的核心环节。

第一太平戴维斯专家分析指出，GCC通常以1000至3000平方米的规模起步，在运营趋于稳定后可扩展至5000至20000平方米甚至更大。5至10年的长期租约显示出该类客户明确的长期投资承诺和较高的稳定性。

这一趋势在胡志明市办公市场交易结构中亦得到清晰体现。第一太平戴维斯指出，2025年前9个月，办公楼各细分市场共录得145宗租赁交易。其中信息技术行业以占新增租赁面积37%的比例位居首位，单笔交易平均面积达924平方米。

高素质人力资源被视为胡志明市吸引大型GCC的最重要基础。该市拥有年轻、丰富、具备良好的科技与工程背景及外语能力的劳动力资源，这里还汇聚多所高校、培训机构和全国最大的科技生态体系。

与此同时，胡志明市甲级写字楼租金与新加坡、中国香港或日本东京等区域内各大城市相比仍具竞争优势，有助于企业在保障国际标准的同时，实现长期运营成本优化。

截至2025年第四季度末，胡志明市办公楼总供应量约为290万平方米，其中甲级写字楼占比约17%。值得注意的是，甲级写字楼中已有76%获得绿色建筑认证，反映出市场标准持续提升。第一太平戴维斯指出，GCC几乎只选择甲级写字楼，优先考虑获得LEED、WELL或Green Mark认证，具备先进信息技术基础设施及灵活扩展能力的项目。

在空间布局方面，核心中心区仍主要承载管理、领导及国际交易职能，而守添新区和原守德市等中心延展区域则因具备更灵活的面积条件和较低的成本压力，逐渐成为大型GCC和研发中心的集中地。

赖氏如琼强调，GCC并非短期趋势，而是具有战略意义的客户群体。从长期来看，GCC的持续布局将推动胡志明市办公市场整体提质升级，并促进符合国际标准的写字楼项目进一步发展。（完）