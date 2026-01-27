胡志明市开展系列新春暖心活动 发扬团结互助精神

2026丙午年春节将至，胡志明市越南祖国阵线委员会、胡志明市各政治社会组织与各级各部门组织开展系列新春暖心活动，总经费超过5.9万亿越盾（折合人民币15.67亿元）。这是1月26日举行“团结之春—温情春节”胡志明市2026丙午年春节活动新闻发布会上发布的信息。



胡志明市越南祖国阵线委员会常务副主席张氏碧幸表示，今年由胡志明市越南祖国阵线委员会及其成员组织开展的传统春节暖心活动在质量和范围上进一步拓展，发扬团结互助、相亲相爱精神，确保在民族传统春节期间不让任何人掉队。



其中，“团结之春—温情春节”胡志明市2026丙午年春节活动是重点活动之一，将在全市168个居民区举行，预计吸引超过20万人次参与。活动内容丰富多样，包括布置“春节街角”、包粽子、迎春花会、文艺表演、温馨团圆饭、植树绿化、环境保护等。



此外，胡志明市还将举行“春节街角——2026丙午年春节”评比活动，旨在弘扬团结精神，打造绿色、清洁、美丽的春节空间，传承和弘扬传统文化之美。预计胡志明市在丙午年传统春节期间布置约1万个“春节街角”。



胡志明市越南祖国阵线委员会透露，在丙午年传统春节期间，该单位将为“春日暖屋”计划提供经费支持，用于为本市贫困者新建和修缮137套“大团结之屋”。



新闻发布会上，胡志明市越南祖国阵线委员会各成员组织代表也通报了针对团员、会员和人民的新春暖新活动。除向会员、优抚对象和当地居民赠送新春慰问品、文艺交流、春节团圆饭、“零元车票”等常规活动外，还走访慰问边境地武装力量干部、战士，为无法返乡过年的团员、青年举行“春节团圆饭”，举行“一乡一品”展销活动，为海洋边境地区人民赠送慰问品、免费诊疗等。