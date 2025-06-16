胡志明市工业园区吸引投资超过28.6亿美元

2020至2025年期间，胡志明市各出口加工区和工业园区吸引投资总额超过28.6亿美元，完成既定目标的114.59%。其中，吸引外资超过9.35亿美元，国内投资约合19亿美元。



据胡志明市出口加工区与工业园区管理委员会介绍，投资主要流向软件、通信、电子、精密机械、制药等高科技领域，高新技术项目达15个，占新投资总额的44%以上，投资者包括VNG公司、军队通信集团（Viettel）、Techtronics Industries等大型企业。



同时，各园区创造了逾2.5万个新就业岗位，现有劳动者总数超过25.77万人，其中技能劳动者占比达85%。



市政府还推动创新型企业发展，优先为橡塑、机械自动化、食品加工等重点产业配置用地，并规划新建10个工业园区，使全市工业园区总面积扩大至8300多公顷。



基础设施方面，园区已建成超过53.1万平方米高层厂房，并在所有园区配备达标的集中污水处理系统。胡志明市还正试点将协福工业园区转型为生态工业园，与全球生态工业园发展模式接轨。



为优化投资环境，市管理机构推进“一门式”行政改革，精简机构编制，行政审批时间缩短30%。（完）



