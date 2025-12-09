胡志明市将在四地燃放烟花喜迎2026新年

胡志明市人民委员会近日发布了迎接2026新年的系列活动组织计划，其中安排于2026年1月1日0时至0时15分举行艺术烟花表演。

届时，胡志明市将设置3个高空烟花燃放点，包括：西贡河隧道入口区域（安庆坊）、新城市中心区（平阳坊）和三胜广场（头顿坊）。此外，文化公园（平盛坊）将设一个低空烟花燃放点。烟花燃放经费来自社会化资源。

除烟花表演外，胡志明市将组织多项文化、艺术活动。其中亮点包括12月31日晚在阮惠步行街、黎利路延伸区域、蓝山公园和市剧院举行的跨年倒计时活动。

同时，"2025年晨曦启航"活动将于12月31日在头顿坊三胜塔广场举行，包括迎新晨跑、瑜伽展演和晚间艺术节目。美食文化节将于2025年12月27日至2026年1月1日在后滩（头顿坊）举办。

除中心区域各坊外，胡志明市油汀、春山、平庆、富盛等多地也将于12月31日晚举办文艺演出。此外，青年文化宫、各高等院校、中专学校、宿舍区、出口加工区和工业区等地也将组织丰富多彩的迎新年活动。

为迎接新年，胡志明市将在各中心道路进行亮化装饰。市人民委员会办公楼、市剧院、博物馆和市邮局等重要历史文化工程也将同步开启灯光系统服务市民。

胡志明市人民委员会责成市文化体育局——市重大节日纪念活动组委会常驻机构，牵头检查并协调计划实施，保障活动场所的治安秩序，及时处置突发事件。（完）