胡志明市地铁1号线正式投运

12月22日上午，胡志明市人民委员会举行仪式，宣布胡志明市地铁1号线（滨城 – 仙泉）正式投运。

地铁1号线项目自2012年开始动工建设，总投资超过43.7万亿越南盾（折合人民币125亿元），其中由日本国际协力机构（JICA）提供的官方发展援助约38.2万亿越盾。该线路包括11个高架车站和3个地下车站。滨城-仙泉地铁1号线全长19.7公里，共有17辆列车，每辆由3节车厢组成，全部在日本制造。每辆列车可承载930人。预计在2025至2027年期间，每天为约3.9万名乘客提供服务。

胡志明市人民委员会副主席裴春强在仪式上讲话时表示，地铁一号线项目已具备正式运营的各项条件，开启了现代城市交通发展征程的新篇章。地铁1号线更是胡志明市增长、融入和可持续发展渴望的象征。该项目有望将满足人民群众快捷、高效的出行需求，为减轻交通压力和环境污染做出贡献。

日本驻越南大使伊藤直树表示，地铁一号线是越南第一条地铁线路，也是越日合作的标志性项目。这条地铁线路将极大地改变人们的生活，连接交通繁忙的地区，并导致出行方式的重大转变。

地铁票价为每次 6000 - 20000 越盾（折合人民币1.7-5.7元）。 1日无限次乘车票价为40000越盾/人，3日无限次乘车票价为90000越盾/人。值得注意的是，正式运营前30天内，乘客可免费乘坐。（完）