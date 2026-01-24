胡志明市在2026年达沃斯世界经济论坛上加强对话、促进合作

在题为“胡志明市越南国际金融中心：愿景与投资机遇”的2026年达沃斯世界经济论坛工作午餐会上，黄原营分享了胡志明市在构建现代化、透明、融合的金融-科技生态系统方面的战略愿景、政策导向和发展重点，其中科技、数据、人工智能和金融科技被确定为关键支柱。交流内容着重阐明了公私合作、政策试验机制（沙盒）以及科技企业和国际金融机构在越南建设国际金融中心过程中的作用。



此次活动也为越南企业提供了与顶级专家、金融机构和科技集团直接对话的机会，从而更新趋势、运营模式和国际经验。



活动期间，国内外企业、金融和科技组织分享了关于在胡志明市发展国际金融中心的观点，强调结合创新、治理标准以及连接全球金融体系能力的重要性。

胡志明市人民委员会副主席黄原营与币安平台首席财务官吴凯泽先生交谈。图自越通社

胡志明市发展股份商业银行（HDBank）代表认为，胡志明市的国际金融中心不仅被视为一个优惠区域，更是一个新的制度平台，为金融产品试验提供空间，提升符合国际惯例的治理标准，并加强与全球资本市场的连接。HDBank代表表示，愿与胡志明市携手，共同确保金融稳定、风险管理和遵循国际标准。



此后，代表团还会见了币安集团、Bodo Möller Chemie 集团、以色列创新局、苏黎世大学、阿塞拜疆第四次工业革命中心（C4IR）等机构的代表。



此次出访，尤其是代表团在达沃斯开展的一系列活动，将有助于提升胡志明市在全球经济金融舞台上的形象与地位，同时为吸引国际资源、促进长期合作以及支持胡志明市实现下一阶段快速、可持续发展目标奠定了基础。（完）