胡志明市在2026年春季博览会上展现经济和文化潜力

2月2026年首届春季博览会于2月2日至13日在越南国家展览中心（VEC）举行。胡志明市在本届博览会上展示在经济社会发展、创新、文化和旅游等领域取得的成就，同时介绍建设智慧、可持续和融入国际社会的城市发展愿景。

以“南方春色——先锋稳步前行”为主题的胡志明市展区总布展面积近3400平方米，汇聚近80家模范企业和主力经济单位，展出300余种特色产品、解决方案和服务，从而全面介绍胡志明市的活力、潜力和发展渴望。

其中，胡志明市综合展览空间介绍胡志明市经济社会发展成就，突出宏观经济指标和交通基础设施及城市建设方面取得的重要进展。

随后是科技、创新和数字化转型成果展区，集中展示人工智能（AI）产品、数字政府和高科技生态系统，尤其是先进的无人机生态系统等成就。Gremsy、Saolatek、HDFPV、Sycore等典范企业参展，彰显胡志明市在高科技设计和制造的能力，以及创新在城市发展战略中起着核心作用。

紧接着是Becamex科技城市模型展示空间，通过现代化沙盘和绿色能源解决方案以及数据中心体现了构建绿色且可持续工业—城市生态系统的发展愿景。

胡志明市的制造能力在重点工业产品和“黄金”品牌展区得到充分体现，Satra、Saigon Co.op、Robot、电光、Vissan、维新塑料、Secoin和OPC制药等多家龙头企业参展，展示达到国际标准的工业和消费产品。

现代农业与传统价值的融合体现在高科技农业产品、“一乡一品”（OCOP）产品和传统手工艺村展览空间。同时，城市旅游推广空间集中推介特色旅游产品和服务，诚邀游客探索胡志明市这一安全、现代、富有吸引力的旅游目的地。

贯穿整个博览会的文化亮点是一系列富有南部特色的艺术活动，包括奥黛与三妑袄（Áo bà ba）服装秀和才子弹唱表演活动。此外，参观者还可亲身体验与了解平阳陶艺、椰叶编织、春节书法以及南部“五果盘”陈设艺术等活动。

最后，游客可参观南部春节土特产展示区，其汇聚20多家模范企业，推出众多特色的商品，服务首都人民的采购需求。

胡志明市人民委员会副主席阮文勇表示，胡志明市希望通过2026年春季博览会向全国人民和国际游客展示合并后的胡志明市形象，同时介绍胡志明市以北地区科技城市发展方向，以及其在科技、高科技农业和特色产品等方面取得的成果。

阮文勇表示，胡志明市已设定2026年地区生产总值（GRDP）增长率超过10%的目标。为实现这一目标，胡志明市着力推广各地区特色产品，使其更贴近国内外消费者。春季博览会正是胡志明市刺激消费需求，加强生产—分销—市场对接的重要契机，进一步巩固其经济龙头地位，传播充满活力、创新精神并稳步融入国际社会的形象。（完）