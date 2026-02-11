胡志明市国际金融中心公布创始成员及战略投资者名单

2月11日，胡志明市正式启动越南国际金融中心，同时公布创始成员及战略投资者名单。从一开始就明确参与方构成，体现了建设一个能够连接并吸引国际资本流的金融中心的导向。



创始成员名单包括索维科集团（Sovico Group）、越南军队商业股份银行（MB Bank）、先锋商业股份银行（TPBank）、西贡—河内商业股份银行（SHB）、山金资本（Son Kim Capital）、越南资本（VinaCapital）及纳斯达克（Nasdaq）等大型集团、金融机构和资本市场组织。战略投资者包括南亚银行（Nam A Bank）、胡志明市金融投资公司（HFIC）、胡志明市经济大学（UEH）、全球链上（On-chain）经济联盟、Gemadept及抖音。整体架构形成三大支柱：本土商业银行、国际基金管理与投资机构，以及科技与数字商业平台。



专家指出，上述模式不仅着眼于传统金融交易，还延伸至供应链融资、航空金融、数字金融和跨境贸易等领域。各成员携其客户体系、合作网络及国际运营经验加入生态体系，有望形成协同效应，缩短深度市场培育周期。

阮和平副总理向创始成员及战略投资者颁发证书。图自越通社

胡志明市人民委员会主席阮文得在越南国际金融中心（胡志明市）亮相仪式上强调，国际金融中心被定位为连接越南金融市场与区域乃至全球市场的桥梁，按照“真思考、真落实、真运行、出真成果”的原则运行，以实际成效为衡量标准。



据悉，该中心投入运行一个多月以来，已初步形成若干市场板块，承诺规模达数十亿美元。跨境贸易业务亦将通过该中心金融体系推进。



此外，胡志明市已上线电子门户网站及数字化投资者服务平台，以提升透明度和办事效率。



专家认为，要在区域既有金融中心格局中实现突破，胡志明市越南国际金融中心需保持制度的一致性与稳定性，提升治理标准并确保高度透明。该中心的成功关键在于能否将资本承诺转化为实际交易，保持流动性稳定，并在国际投资者群体中建立长期信任。（完）