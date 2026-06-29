胡志明市命名50周年：超过5000人参加“遗产之旅·迈向未来”步行活动

活动以“遗产之旅·迈向未来”为主题，吸引超过5000人参加，旨在传播以伟大胡志明主席为榜样锻炼身体的风尚，提高社区健康水平，激发市民对城市发展的自豪感与责任感。



胡志明市人民委员会副主席阮孟强在致辞中表示，1976年7月2日是西贡—嘉定市正式以胡志明主席命名的历史里程碑。这不仅是该市党委、市政府和人民的荣幸与骄傲，更是今天各代人维护和发扬革命传统、团结精神、活跃创新以及这座城市深厚情谊的责任。



阮孟强表示：“今天的每一步都是对先辈们的感恩，是维护和发扬多年来培育的美好价值的决心，同时也体现了同心协力建设胡志明市日益文明、现代、深情、绿色、清洁、美丽的精神。”

胡志明市文化体育局局长陈世顺（中）向活动协办单位授予感谢信。图自越通社

活动中，各位代表和民众沿着约1.5公里的路线步行，从4·30公园出发，终点为黎笋路。



此前，众多代表和民众共同欣赏了以“遗产之旅·迈向未来”为主题的文艺演出，为迎接这一事件营造了热烈欢快的气氛。



同日上午，在胡志明市头顿坊，《建设报》举办了以“稳步建设未来”为主题的跑步比赛，吸引近4000名运动员参加，分设5公里、10公里和21公里赛程。



头顿坊人民委员会副主席武文成山表示，此次比赛不仅是体育活动，更有助于传播积极的生活方式和团结协作、奋发向上的精神，建设健康、文明的社区。凭借独特的沿海路线，该活动将有助于宣传头顿之美，促进当地旅游业和经济发展。（完）