胡志明市启动2026年高科技农业创业大赛

胡志明市高新技术农业园区管理委员会4月3日同相关单位举行“2026年高科技应用农业创新创意创业大赛”发布会暨启动仪式。



胡志明市人民委员会副主席裴明盛在开幕式上强调，世界正步入绿色增长阶段，循环经济是必然要求。在此背景下，农业不能继续按照单纯开发资源的旧模式发展。



裴明盛指出：“要实现可持续发展，农业需要朝着更现代、更绿色、附加值更高的方向进行重组。这要求以科技为基础，以年轻人和创业力量为转型进程的中心。”



2026年大赛以“循环农业 – 构筑绿色未来”为主题，不仅是一个学术竞技场，更是优化资源、减少排放、提升越南农业国际竞争力的实践导向。



胡志明市高新技术农业园区管理委员会主任范廷勇在活动上发表讲话。图自越通社

胡志明市高新技术农业园区管理委员会主任范廷勇表示，往届大赛出现了多项成功孵化并投入实践的项目。今年，大赛范围将扩大至整个东南部地区，聚焦人工智能、物联网、生物技术以及循环经济模式等突破性技术解决方案。

我们不止步于颁奖，还将与参赛者合作完善方案，对接知名投资者和专家，将纸面上的想法转化为具有实际价值的商业模式。

胡志明市高新技术农业园区管理委员会主任范廷勇



据组委会介绍，大赛面向全国（特别是东南部地区）的个人、创业团队和青年企业。参赛项目将在进入决赛前，将接受集中培训，并由经验丰富的专家直接指导。



胡志明市人民委员会副主席裴明盛呼吁年轻人勇于投身，将比赛视为尝试和贡献知识型农业、对环境及后代负责的契机。



大赛预计从即日起持续至2026年底，期间将举办系列研讨会、展览及投资对接活动，有望为越南绿色农业发掘潜在“种子”。



胡志明市人民委员会副主席裴明盛参观活动期间举行的创新创意产品展示活动。图自越通社

“2026年高科技应用农业创新创意创业大赛”即日起正式接受全国范围内的个人、创业团队、企业、合作社以及讲师、学生报名参加，截止日期为2026年7月31日。

参赛者可直接向胡志明市高新技术农业企业孵化中心（地址：胡志明市陈兴道街255号）提交参赛作品（项目），或通过组委会官方邮箱发送。



大赛分为初选、半决赛和决赛三轮。其中，有潜力的项目将参加关于创业技能、商业模式构建、知识产权和融资技能的深入培训课程。

Bambi花卉营养染色公司展示了其生物花卉营养产品，该产品在首届农业创新创业大赛中荣获一等奖。图自越通社

奖项设置方面，大赛分为两组。其中，A组（学生组）一等奖1亿越盾，二等奖8000万越盾，同时设2个三等奖，每项6000万越盾和3个优秀奖，每项4000万越盾。B组（个人、团队及创业企业组）一等奖1.5亿越盾，二等奖1.2亿越盾，同时设三等奖和优秀奖，每项奖金从6000万至1亿越盾不等。



大赛结束后，优秀项目还有机会获得高达4亿越盾的资助，以实现产品商业化目标，为城市可持续农业生态系统做出贡献。（完）