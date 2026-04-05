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胡志明市启动2026年高科技农业创业大赛
胡志明市高新技术农业园区管理委员会4月3日同相关单位举行“2026年高科技应用农业创新创意创业大赛”发布会暨启动仪式。
胡志明市人民委员会副主席裴明盛在开幕式上强调，世界正步入绿色增长阶段，循环经济是必然要求。在此背景下，农业不能继续按照单纯开发资源的旧模式发展。
裴明盛指出：“要实现可持续发展，农业需要朝着更现代、更绿色、附加值更高的方向进行重组。这要求以科技为基础，以年轻人和创业力量为转型进程的中心。”
2026年大赛以“循环农业 – 构筑绿色未来”为主题，不仅是一个学术竞技场，更是优化资源、减少排放、提升越南农业国际竞争力的实践导向。
胡志明市高新技术农业园区管理委员会主任范廷勇表示，往届大赛出现了多项成功孵化并投入实践的项目。今年，大赛范围将扩大至整个东南部地区，聚焦人工智能、物联网、生物技术以及循环经济模式等突破性技术解决方案。
我们不止步于颁奖，还将与参赛者合作完善方案，对接知名投资者和专家，将纸面上的想法转化为具有实际价值的商业模式。
据组委会介绍，大赛面向全国（特别是东南部地区）的个人、创业团队和青年企业。参赛项目将在进入决赛前，将接受集中培训，并由经验丰富的专家直接指导。
胡志明市人民委员会副主席裴明盛呼吁年轻人勇于投身，将比赛视为尝试和贡献知识型农业、对环境及后代负责的契机。
大赛预计从即日起持续至2026年底，期间将举办系列研讨会、展览及投资对接活动，有望为越南绿色农业发掘潜在“种子”。
“2026年高科技应用农业创新创意创业大赛”即日起正式接受全国范围内的个人、创业团队、企业、合作社以及讲师、学生报名参加，截止日期为2026年7月31日。
参赛者可直接向胡志明市高新技术农业企业孵化中心（地址：胡志明市陈兴道街255号）提交参赛作品（项目），或通过组委会官方邮箱发送。
大赛分为初选、半决赛和决赛三轮。其中，有潜力的项目将参加关于创业技能、商业模式构建、知识产权和融资技能的深入培训课程。
奖项设置方面，大赛分为两组。其中，A组（学生组）一等奖1亿越盾，二等奖8000万越盾，同时设2个三等奖，每项6000万越盾和3个优秀奖，每项4000万越盾。B组（个人、团队及创业企业组）一等奖1.5亿越盾，二等奖1.2亿越盾，同时设三等奖和优秀奖，每项奖金从6000万至1亿越盾不等。
大赛结束后，优秀项目还有机会获得高达4亿越盾的资助，以实现产品商业化目标，为城市可持续农业生态系统做出贡献。（完）