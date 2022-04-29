胡志明市启动用于管理指导工作的信息系统

胡志明市人民委员会29日宣布启用该市

社会经济信息综合系统

和市民意见处理系统（1022总机）。

据介绍，社会经济信息综合系统设有市、郡、县等层面的指标组，共分为20个领域110个具体指标，按照月、季度、年、组、指标等进行分类，并以图形、图表等形式提供信息。

胡志明市信息传媒局副局长黎国强表示，通过该系统，市政府领导可以对各项工作计划的运行情况进行全面评估，及时发现异常迹象，以作出适当的指导和决定。

市民意见处理系统（

1022总机

）将通过热图、GIS地图及直条图、圆形图等提供有关市民意见建议反馈、诉讼处理等情况，并按照各领域和处理单位（郡、县、乡、坊）提供信息。该系统帮助市政府和有关单位查询和监控各意见建议处理情况及处理质量，及时做出决定，进而提高对市民、组织和企业的服务质量。

胡志明市人民委员会副主席杨英德建议信息传媒部同有关部门进一步完善信息系统，增加新功能，帮助管理机关、部门提高管理能力。

杨英德同时建议各地方和部门及时更新数据，确保信息齐全和准确，同时确保信息安全。

胡志明市于2017年底推出智慧城市提案，是全国第一个推出该提案的地方。2019年4月，该市智慧城市运营中心（IOC）投入运营。在第一阶段开展了监控摄像系统连接、数字地图和GIS地图建设、113 - 114 - 115应急联通总机、信息管理中心、1022总机等系统。（完）