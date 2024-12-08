胡志明市各工业园区吸收外资超49亿美元

胡志明市加工区与工业园区管理委员会（以下简称管理委员会）表示，2024年1 -12月初，新吸收外资和追加资金总额达4.917亿美元，完成年度计划的89.40%，同比下降了51.43%。

租赁的土地面积达25.35公顷，租赁的厂房面积超80.200平米。目前，加工区、出口加工区投资资金大的一些项目在展开，在投入运营时，预计使用的投资资金约23.7万亿越盾。

管理委员会预期，截至2024年底，吸收的投资资金将达5.5亿美元，完成年度计划，预计2025年也将达5.5亿美元。

为了继续有效开发和利用租赁的土地和厂房面积，管理委员会还向胡志明市人民委员会递交一些解决方案，在规划800公顷工业用地来服务各高技术工业区、主题园区吸引投资工作。其中包括协福工业园区第二期工程，扩建的黎明春工业园区、黎明春二号工业园区和范文还一号和二号工业园区等。

此外，管理委员会还同城市规划建筑厅、计划与投资厅、城市发展研究院和胡志明市规划（2021-2030年阶段，远期至2050年）项目管理委员会。同时，把补充给10个新工业园区的约2465公顷工业土地基金列入城市规划（2021-2030年阶段，远期至2050年）和城市总体规划（到2040年，远期至2060年）。

据管理委员会，从各工业园区的实践出发和按照胡志明市各加工区和工业园区发展方向方案（2023-2030年阶段，远期至2045年），胡志明市人民委员会已成立特殊项目和提案工作组和起草编制组，以支持胡志明市境内获批试点转型的5个加工区和工业园区转型工作。（完）