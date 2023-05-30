胡志明市可发行市政债券 吸引侨汇投资于大型项目

5月29日下午，海外越南人委员会胡志明市分会与越南国家银行胡志明市分行联合举行海外越南人为吸引和有效发挥当地范围内侨汇资源优势的措施建言献策研讨会。

这是由胡志明市人民委员会指导实施的“吸引和有效发挥胡志明市范围内侨汇资源政策提案”建设过程中的内容之一，旨在继续吸引和有效利用侨汇收入，同时，继续发扬海外越南人社群的民族大团结和爱国之心，为城市和国家的发展做出贡献。

该提案提出了侨汇增长率；关于通过侨汇资源和海外越南人的参与实施社会、教育、卫生和环境发展项目等具体目标。其中，力争2023-2025年期间侨汇收入增长率达10%，并在2025-2030年期间保持这一增速。

越南国家银行胡志明市分行副行长阮德令认为，为了实施上述目标，要继续组织实施好货币、外汇机制和政策，特别是国家银行关于便利侨汇的政策，以吸引侨汇资金。

同时，该市要继续维护货币、外汇市场和银行业稳定，继续创造良好的投资环境。

此外，要做好政策宣传工作，让海外越南人掌握党和国家关于侨务政策、国家发展情况、银行业侨汇政策和服务及其相关手续流程。

西澳大学商学院教授武鸿德建议，为了吸引侨汇，胡志明市可以发行市政债券，为各项大型项目的建设提供资金支持。

武鸿德教授说，为社区服务，针对社会中的弱势群体的项目应呼吁海外越南人以低利润率进行投资。（完）