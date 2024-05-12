胡志明市发展医疗旅游潜力巨大

凭借丰富多样的医疗场所系统优势，价格合理的优质医疗服务，高素质的医生和护士队伍，医疗旅游是胡志明市极具发展潜力和竞争优势的产品。

医疗旅游发展的第一步

胡志明市旅游业刚推出了《胡志明市医疗旅游手册》，为游客提供了许多必要的信息。在这本手册中，游客可以了解参与医疗旅游产品开发计划的医院、旅行社、酒店和服务等单位。企鹅旅游服务股份公司经理陈光维先生透露，该公司已开发许多医疗旅游产品，其中的亮点是“西贡闪耀的微笑”产品。参与这一旅游产品体验活动时，游客将接受口腔保健服务、享受长寿菜肴、了解有趣的事情，并在牙科医院等场所拍照“打卡”和参观胡志明市歌剧院等。

胡志明市旅游局和卫生局已制定医院和医疗机构注册参与医疗旅游计划的标准，推出医疗旅游专业网站，制作视频片段，开展考察活动，探索和借鉴泰国和柬埔寨发展医疗旅游模式的经验。

2023年是胡志明市医疗旅游产品渐有起色的里程碑，推出适合国内外旅游市场的医疗旅游与保健相结合的30个旅游套餐，推出胡志明市医疗旅游产品介绍和推广视频；更新、补充和调整六种语言的医疗旅游手册等。

努力完善医疗旅游产品

TST Tourist负责传媒营销经理阮明敏先生表示，该公司未来将更加重视医疗旅游产品，因为来自澳大利亚和欧洲市场的游客日益对此类医疗保健感兴趣。

胡志明市卫生局副局长阮文永珠医生认为，为发展医疗旅游，首先需要发挥卫生部门的优势，满足医疗旅游的需求。胡志明市卫生部门在不孕不育治疗、高科技癌症筛查、体检、传统医学、牙科、康复、美容医疗、保健和专科医学等方面取得了突出成绩，这些都是可以打造医疗旅游产品的优势，为国内外游客提供服务。

阮文永珠医生建议旅游部门与医疗旅游服务场所、酒店、度假村等联系，打造生态系统，保障提供优质的医疗旅游服务。同时，他建立设立胡志明市医疗旅游热线电话，负责接听、协调和满足游客在健康检查、治疗、旅游等领域的需求。他认为，从长期来看，胡志明市需要制定至2030年和远期展望至2045年的医疗旅游发展计划，继续完善与开发现有旅游模式，鼓励各单位按自身优势打造旅游模式，推广民营医疗，推动各项活动支持专业医疗旅游发展。（完）