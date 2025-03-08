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胡志明市卫生机构努力实现数字化转型

在第四次工业革命的背景下，数字化转型已成为各行各业尤其是卫生领域的必然趋势。

多年来，胡志明市卫生部门一直努力大力推进数字化技术的应用，力争构建智慧医疗体系，为人民群众提供更加高效、便捷的医疗服务。

胡志明市医药大学附属医院、阮知方医院、胡志明市儿童医院、征王医院、输血及血液学医院、传统医学医院和雄王医院等诸多医院同步建设电子病历（EMR）系统，有助于安全地存储患者信息，并可在医疗机构之间轻松检索和共享，缩短医疗检查和治疗时间，减少行政手续，让医生们有更多时间专注于患者治疗活动，并最大限度地减少医疗错误。

 

此外，胡志明市许多医疗单位还开展了远程会诊、检查和治疗（Telemedicine），帮助医务所的医生与该市综合医院和三级医院的专家建立联系，帮助人们安心地选择医务所作为初步检查和治疗的场所，向医务所医生队伍提供咨询，并分享经验。

特别是，诸多医院在诊断和治疗领域中率先应用人工智能（AI），例如机器人手术、机器人在难以到达部位的骨活检中的应用、人工智能在放射治疗计划中的应用、人工智能在宫颈癌筛查中的应用等等。

 

另外，胡志明市还积极在公共卫生管理和疾病防控工作中促进数字化转型。目前，该市正在继续扩展新兴疾病管理的数字平台，以提高快速、准确和有效的应对能力。

胡志明市卫生局局长曾志上认为，建设智慧医疗不仅是一种趋势，更是提高人民保健质量的迫切要求。本市今后继续大力推进医疗卫生领域的数字化转型进程，努力建设先进、公开和高效的医疗体系，更好地为人民服务。（完）

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越南政府总理范明政与吉尔吉斯斯坦总理卡西马利耶夫参观胡志明主席遗迹区

越南政府总理范明政与吉尔吉斯斯坦总理卡西马利耶夫参观胡志明主席遗迹区

3月7日上午，越南政府总理范明政与正在对越南进行正式访问的吉尔吉斯共和国总理阿德尔别克·卡西马利耶夫（Adylbek Kasymaliev）一同参观了位于河内主席府的胡志明主席遗迹区。此前，卡西马利耶夫在胡志明主席陵敬献花圈。
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