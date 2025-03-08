胡志明市卫生机构努力实现数字化转型

多年来，胡志明市卫生部门一直努力大力推进数字化技术的应用，力争构建智慧医疗体系，为人民群众提供更加高效、便捷的医疗服务。

胡志明市医药大学附属医院、阮知方医院、胡志明市儿童医院、征王医院、输血及血液学医院、传统医学医院和雄王医院等诸多医院同步建设电子病历（EMR）系统，有助于安全地存储患者信息，并可在医疗机构之间轻松检索和共享，缩短医疗检查和治疗时间，减少行政手续，让医生们有更多时间专注于患者治疗活动，并最大限度地减少医疗错误。

此外，胡志明市许多医疗单位还开展了远程会诊、检查和治疗（Telemedicine），帮助医务所的医生与该市综合医院和三级医院的专家建立联系，帮助人们安心地选择医务所作为初步检查和治疗的场所，向医务所医生队伍提供咨询，并分享经验。

特别是，诸多医院在诊断和治疗领域中率先应用人工智能（AI），例如机器人手术、机器人在难以到达部位的骨活检中的应用、人工智能在放射治疗计划中的应用、人工智能在宫颈癌筛查中的应用等等。

另外，胡志明市还积极在公共卫生管理和疾病防控工作中促进数字化转型。目前，该市正在继续扩展新兴疾病管理的数字平台，以提高快速、准确和有效的应对能力。

胡志明市卫生局局长曾志上认为，建设智慧医疗不仅是一种趋势，更是提高人民保健质量的迫切要求。本市今后继续大力推进医疗卫生领域的数字化转型进程，努力建设先进、公开和高效的医疗体系，更好地为人民服务。（完）