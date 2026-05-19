胡志明市医药大学附属医院完成越南首例儿童清醒开颅手术

据胡志明市医药大学附属医院5月19日公布的消息，该院已成功为一名12岁男童实施清醒开颅手术。这是越南首例儿童清醒开颅手术，为高风险脑肿瘤患儿维持功能和长期生活质量开辟了新的可能性。



手术后，这名男孩意识清醒，恢复情况良好，未出现新的局灶性神经功能缺损。术后影像学检查显示肿瘤已被近乎完全切除。目前，医务队伍仍在密切监测患儿情况，并已制定后续治疗方案，保障实现全面康复的目标。



据悉，经检查后，胡志明市医药大学附属医院医生发现这名12岁患儿脑内存在一个较大的肿瘤，位于重要功能区，直接涉及运动与语言功能。神经外科儿童神经外科单元主任杜鸿海表示，该肿瘤紧邻大脑关键功能区，位置极为敏感，任何干预都可能带来长期后遗症风险，影响患者的运动、交流能力及生活质量。因此，治疗目标不仅是切除肿瘤，更重要的是最大程度保护患者的神经功能。



面对这一挑战，医生团队选择实施清醒开颅手术（awake craniotomy）。这是一种高度专业的神经外科手术技术，通常用于脑部病灶位于重要功能区附近的病例。据杜鸿海介绍，在清醒开颅手术过程中，患者可以在术中直接接受语言与运动功能评估。这有助于手术医生在切除肿瘤时准确判断安全边界，及时识别可能影响脑功能的风险，并迅速调整操作，从而最大限度减少对重要神经传导通路的损伤。

胡志明市医药大学附属医院神经外科主任张青情透露，自2025年至今，胡志明市医药大学医院已成功实施12例成人清醒开颅手术。此次儿童清醒开颅手术的成功开展，进一步体现了该院在功能神经外科高精尖技术方面的掌握能力。清醒开颅手术不仅提高肿瘤切除能力，也在保留患者功能与长期生活质量方面发挥了重要作用，尤其适用于位于高风险脑功能区的肿瘤病例。（完）