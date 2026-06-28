胡志明市努力提升在全球服务链中的地位

依托合并后形成的发展空间和资源优势，胡志明市提出建成区域拥有现代化、高附加值服务中心的超级都市的目标。这不仅是其增长模式中的战略支柱，也是提升胡志明市在全球服务链中地位的必然要求。

具备建成区域级服务中心的多重优势

服务业继续成为胡志明市经济增长的最大贡献领域，合并后约占地区生产总值（GRDP）的51%。全市面积超过6772平方公里，人口约1400万，地区生产总值约1200亿美元，与世界许多超级都市相当，具备成为区域重要服务中心的诸多优势。

富布赖特公共政策与管理学院的杜天英俊博士表示，人口增长、收入提高和生活水平改善正在催生一个庞大的消费市场。过去，胡志明市在全国商品零售总额和服务收入方面一直位居首位；合并后，由于另外两个地方的加入，市场规模进一步扩大。该市正致力于成为全国消费市场的分销枢纽和消费趋势引领者。

新的发展空间还为物流、航运、国际贸易和旅游业带来了独特优势。目前，全市拥有99个海港，其中盖梅—施威（Cái Mép–Thị Vải）深水港群是区域内接纳大型船舶能力最强的港口群之一。2025年，全市港口系统货物吞吐量超过2,400万标准箱（TEU），位居世界第八。

新港西贡物流中心主任丁春庆表示，目前全市港口系统年货物吞吐量约为1400万标准箱；若建立吸引国际中转货源的机制，到2030年有望增至2600万至2700万标准箱。此外，旅游物流也是极具潜力的领域，越来越多国际邮轮停靠巴地—头顿地区港口。

按照发展规划，正在建设中的胡志明市国际金融中心与港口体系将成为核心枢纽，并与以下战略服务中心联动发展：航运物流、信息通信、科技与创新、旅游、医疗以及教育。

如果能够充分把握机遇，胡志明市完全有能力在未来数十年内成长为东南亚领先的服务中心。

破解发展瓶颈

尽管拥有巨大潜力和广阔发展空间，但现实情况表明，胡志明市服务业与区域主要服务中心相比仍存在较大差距。

罗兰贝格越南公司高级项目经理武团泰龙举例指出，服务业占全市GRDP的比重已从2010年的40%提升至2025年的51%，正式超过工业部门。然而，这一比例仍远低于曼谷（88%）、新加坡（71%）和吉隆坡（70%）。

位于西贡—芽郫河（Sài Gòn - Nhà Bè）航道沿线的西贡—协福港口系统，加强区域间物流互联互通，发挥深水港优势，构建海洋经济、工业与城市协同发展的新空间，为胡志明市迈向广阔海洋发展创造动力。图片来源：越通社

武团泰龙认为，交通连接基础设施仍存在不足，传统商业模式占主导地位，中小企业比例较高，而整体竞争力尚不强，这些都是高质量服务业发展的重要障碍。

与此同时，向高附加值服务行业转型的进程仍较缓慢。目前，服务经济仍较大程度依赖商业贸易、房地产和传媒领域，而金融、科技、创新及跨境服务等高价值行业发展相对不足。

在物流和航运金融领域，大部分增值收益仍流向国外。贸易融资、海运保险、运输经纪和风险管理等高附加值服务，目前主要由国际金融中心提供。该地区约80%至90%的进出口和物流相关金融交易仍在新加坡或中国香港完成，越南仅保留约4%至5%的海运交易价值。

为解决上述问题，《建设国家及区域大型服务中心方案》已明确提出发展路径和阶段性目标，重点发展高端、现代化、高附加值服务业。

2025年至2030年为夯实基础阶段，重点完善体制机制和政策环境，破解发展障碍；2030年前后重点完善服务生态体系，提升亚洲范围内的竞争力；到2035年至2040年，力争成为亚洲领先服务中心；随后朝着2045年建成全球服务中心的目标迈进。方案提出，到2040年服务业对GRDP的贡献率达到70%至75%。

为实现上述目标，胡志明市将同步推进多项解决方案。在制度建设方面，继续发挥特殊政策机制优势，打造更加透明、便利和具有竞争力的投资环境。

经济专家黎伯志仁博士认为，胡志明市应充分利用国会关于修改和补充关于给予胡志明市特殊机制的第98/2023/QH15号决议部分条款的第260/2025/QH15号决议及相关修订政策，加快守添国际金融中心建设；尽快完善金融科技（Fintech）、绿色金融和跨境金融服务试点法律框架；同时出台税收和签证优惠政策，吸引国际专业人才。

此外，胡志明市将人才培养和高质量人才引进视为决定性因素。金融科技、人工智能、物流、医疗和教育等领域将优先按照国际标准培养和引进人才。

越共胡志明市第一次代表大会（2025—2030年任期）决议已明确将服务业确定为新发展阶段的重要战略增长极之一。随着相关规划、路线图和发展决心逐步落实，胡志明市正稳步迈向建设现代化服务中心的目标，努力打造具有全球竞争力的服务业体系，并继续发挥越南经济发展火车头的重要作用。（完）