胡志明市加紧推进公共投资资金拨付

2026年，政府总理向胡志明市下达的公共投资资金计划为147.599万亿越盾，同比增长22.6%，约占全国公共投资总额的14.6%，为历年来最高水平。

不过，截至目前，该市到位资金仅达15.565万亿越盾。胡志明市财政厅表示，资金拨付缓慢的主要原因是近期公共投资管理机构有所调整，包括投资主体职责变更、新设乡级项目管理委员会等，导致资料移交和任务衔接出现延迟。

在5月8日举行的经济社会会议上，胡志明市人民委员会副主席黄元定要求各单位转变思路，不再“力争实现”100%拨付，而是必须“确保完成”100%的资金拨付目标，以体现完成任务的决心。

胡志明市要求尽快完善基层项目管理机构，同时强化负责人责任，对未完成拨付进度的单位在年终考核中予以追责。

该市提出第二季度资金拨付率要达到30%至35%，全年实现100%拨付目标，并按照“六明确”，即明确人员、任务、责任、权限、时间和结果等原则推进工作。

目前，征地拆迁仍是影响重点项目进度的主要瓶颈。2026年，胡志明市为165个项目安排了33.685万亿越盾的征地补偿资金，截至目前已拨付约25%。

有关部门表示，许多项目仍在按照2024年《土地法》办理土地征收、测量及法律审核等程序。

与此同时，建筑材料价格上涨也给多个重点项目带来压力。胡志明市三环路项目目前预计将比原计划延迟约6个月。项目管理单位表示，中东局势复杂导致燃料价格波动，进而推高了建筑材料和运输成本，加之进口沥青短缺，对施工进度造成了明显影响。

胡志明市认为，如能及时解决土地、手续和材料供应等问题，公共投资资金将继续成为推动该市今年经济增长的重要动力。（完）