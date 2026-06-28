胡志明市加大对新一代产业的招商引资力度

据越通社驻中国记者报道，以"改革创新：共同发展 - 共同繁荣"为主题的投资合作论坛是本次活动的亮点。该活动在吸引国际资源方面创造了重要转折点，聚焦了人工智能、半导体、数据中心、数字化转型和绿色技术等未来核心科技支柱。由此，论坛不仅细化了胡志明市的可持续发展目标，还为高质量资本流向新一代工业产业铺平了道路。

合作协议发布会。图自越通社

越南驻华大使范青平在论坛上发言时强调，这是证明了胡志明市在数字时代主动融入国际社会的切实活动。在改革创新和数字化转型是全球核心增长动力的背景下，越南正集中发展人工智能、半导体和绿色转型等战略技术产业，以实现到2045年成为发达国家的目标。范青平相信，此次论坛将开启战略对接，形成具体的技术和人力资源项目，同时承诺，越南驻华大使馆将始终作为可靠的桥梁，连接胡志明市的生态系统与中国及国际资源，朝着"共同发展 - 共同繁荣"的目标迈进。



胡志明市人民委员会常务副主席阮禄河强调，未来成功的城市必须是能够有效连接全球知识、技术、投资资本和人才流动的地方。本着这一精神，胡志明市不仅着眼于吸引新的投资项目，更重要的是愿意与国际伙伴共同创建新的增长动力和合作空间。特别的是，胡志明市期待逐步在瑞士达沃斯世界经济论坛、中国夏季达沃斯（AMNC）与胡志明市每年举办的秋季经济论坛之间，形成一个战略对话与对接的轴心。



胡志明市人民委员会常务副主席阮禄河发表讲话。图自越通社

在论坛框架内，组委会还举行了多场圆桌讨论会，有来自越南、中国和国际的顶尖技术和金融高管参与。论坛还通过公布和签署一系列合作协议、谅解备忘录及突破性合作意向书，将各项目标具体化。（完）