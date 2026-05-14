胡志明市加大对数字基础设施建设投资力度 全力吸引高科技项目

加快构建科技生态系统



胡志明市科学技术局副局长阮有安透露，2026年胡志明市将继续加大对数字基础设施和智慧治理建设的投资力度，推动5G网络人口覆盖率扩大至约70%—80%，推动物联网（IoT）基础设施和智能摄像头系统建设。与此同时，胡志明市还将进一步开发高科技园区等数字基础设施，计划新增至少一个数字科技园区，并制定智慧城市建设项目方案，以提升招商引资工作质效，构建城市新的数据架构。



胡志明市也正在实施多项特殊机制，以吸引科技企业，尤其是从事数据中心（data center）、半导体、人工智能（AI）、能源及新技术等领域的企业。其中包括采用沙盒（sanbox）机制，支持创新创业，促进“订单”企业参与解决城市治理中各类难题的模式等。



日前与越南实时机器人技术（Real-Time Robotics）股份公司举行工作会谈时，胡志明市领导已同意支持该公司获得2000亿越盾资金，用于在胡志明市高科技园区（SHTP）建设无人机生产厂家。目前，该公司产品的本土化率已达约95%，涵盖机身设计、电子设备、控制软件以及数据分析系统等。



胡志明市科技局局长林廷胜指出，2026年被确定为全面提速之年。胡志明市将多措并举推动科技、创新和数字化转型进程取得具体成果，开发出具体产品，为实现经济两位数增长目标做出切实贡献。重点是以企业为中心，推动科研成果商业化，优先发展战略性领域等。



胡志明市机器人参与协助公共行政工作。图自越通社

大批高科技项目涌入胡志明市



通过加大对基础设施投资力度以及出台吸引科技项目的相关机制等举措，胡志明市连续迎来了许多巨额高科技项目。日前，胡志明市人民委员会向设在胡志明市高科技园区的4个战略性高科技项目颁发投资许可证，总投资额超过12.3亿美元，重点涵盖数据基础设施、生物医学技术以及智能电子制造等领域。



其中，尤为引人关注的是两个大型数据中心项目，总投资额接近10亿美元，包括由3家新加坡投资方联合出资建设的Evolution DC VN HCMC数据中心项目，投资额达近5.09亿美元，以及由Starmason股份公司投建的STARMASON超大型数据中心综合体项目，投资总额逾4.8亿美元。



Evolution Data Centers 公司首席执行官达伦·韦伯（Darren Webb）透露，Evolution DC项目不仅将补充数据基础设施，还助力胡志明市搭建数字化增长引擎。



与此同时，由胡志明市心英综合医院股份公司出资1.6亿美元建设的心英高科技中心则重点深耕生物医学技术领域。心英研究院首席执行官方礼智表示，该项目有望在胡志明市形成现代生物技术与生物医学研究应用生态系统，为扩大国际合作，吸引疫苗、诊断及高科技治疗等领域的科研资源奠定基础。



于2026年第一季度实施的上述项目表明把重点放在数据、人工智能（AI）、生物技术、半导体及数字基础设施等关键科技领域与胡志明市加快对科技投资步伐的方向相契合。



胡志明市高科技园区管理委员会主任阮奇逢指出，该园区正持续发挥胡志明市经济—技术核心引擎的作用，高科技产品累计产值已超过2033亿美元，其中出口额超过1852亿美元。新获批的项目进一步彰显胡志明市对科技企业，特别是对半导体、人工智能、能源及数字基础设施等领域企业的强大吸引力。



据胡志明市科技局介绍，胡志明市已在2026年财政预算支出中为科技领域安排了12705亿越盾资金，占财政总支出的4.16%。这笔资金将成为数字基础设施建设、创新创意以及战略性科技领域发展的重要基础，为吸引国内外科技企业在胡志明市进行长期投资奠定坚实支撑。（完）