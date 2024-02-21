胡志明市加大外国旅游促进和投资力度

胡志明市旅游业进入了“加速”阶段。因此，除了努力提高各项国内年度事件的质量外，该市旅游局需要更深入、更专业地进行投入。

胡志明市旅游局2月21日公布了上述消息以及各项国内外旅游促进计划。

具体是，对于外国旅游促进活动，胡志明市旅游厅将首次参与2024年德国法兰克福旅游展览会(IMEX Frankfurt)。预计，该展览会将吸引来自150个国家和地区的大约2900个展览单位，迎接来自84个国家的3000多购买者，以及来自20个国家的180个新闻媒体机构。

2024年，胡志明市旅游局将继续在澳大利亚各大城市举办一系列旅游推广和促进活动，企业对接活动和展览活动，旨在向澳大利亚游客介绍胡志明市乃至越南的旅游产品和服务，以及各种农产品和手工艺品。

为提高外国旅游促进效率，胡志明市旅游局加强与海外越南外交机构网络以及亚太城市旅游振兴机构（TPO）、亚洲展览会议协会联盟(AFECA)等国际组织的合作力度。此外，还加强与CNN, Discovery, BBC News, PR Newswire, VNPR, Heritage杂志等国际媒体机构的合作，旨在加大在国际媒体频道上的胡志明市旅游形象推广力度。

胡志明市旅游局代表透露，由于金融危机和武装冲突，世界经济预计将继续衰退，导致旅游需求下降，对胡志明市乃至越南旅游业产生重大影响。然而，胡志明市旅游业以高度决心，期望有效落实到2030年胡志明市旅游发展战略，使旅游业以深入、可持续的方向发展。

在国内旅游促进方面，胡志明市不仅拥有许多独特的建筑工程和富有文化历史价值的旅游景点，还以各项娱乐活动和热闹庙会气氛吸引着大量国内外游客。因此，旅游局将通过胡志明市奥黛节、胡志明市旅游节、水上旅游节、胡志明市国际旅游展、胡志明市旅游周等各项年度活动，进一步加强胡志明市文化历史和风土人情形象的推广力度。（完）