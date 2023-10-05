胡志明市加大在线公共服务应用力度

10月4月下午，胡志明市建设局与该市通讯传媒局联合举行新闻发布会，发布了在线公共服务的行政手续的信息，旨在宣传并鼓励公民、组织和企业加大在办理行政手续方面的在线公共服务应用力度。

胡志明市建设局局长陈黄君透露，应用在线公共服务是2023年胡志明市数字化转型计划中的一项内容，也是电子政务建设和行政改革进程中的关键、重要一环，其有助于实现电子政务并面向数字政府、数字经济和数字社会。

在线公共服务的应用还帮助国家机构更有效、在线公共服务的应用还帮助国家机关办事更便捷、更有效、更精准；提高行政手续的公开性和透明度；为公民、组织和企业提供务实、有效的服务，从而为促进胡志明市经济社会发展作出积极的贡献。

据胡志明市人民委员会的指示，目标是到2023年底，胡志明市国家机构中的100%行政审批事项和内部流程将得到审查、重组并通过该市的行政审批网站上提供服务。

由此，胡志明市将在2023年内基本完成行政手续办理流程的数字化转型，包括：接收行政手续档案指南；档案办理；数字签名；反馈和返回行政手续结果；付款和满意度评分。

此外，该局还与越南数字签名和电子交易协会以及7家提供公共数字签名认证服务的组织签署了合作协议，旨在向胡志明市居民免费提供数字签名。向胡志明市居民免费提供数字签名的计划将于2023年6月至2024年6月底进行。

胡志明市通信与传媒局希望通过该计划，将数字签名广泛宣传给全市居民，从而让人们与该市政府同行一道，加速该市的数字化转型进程。（完）