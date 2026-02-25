胡志明市力争将行政手续办理时间缩短50%

胡志明市人民委员会目前正集中推进有关部署落实2026年全市行政审批制度改革与行政手续管控工作的第60号计划（60/KH-UBND）。此举旨在具体落实政府及政府总理交办的各项目标任务，同时加快国家行政管理活动中的数字化转型进程。



市政府明确，坚持以人民和企业为中心，把服务对象的满意度作为衡量各级行政机关服务质量的重要标准。为此，重点任务之一是全面创新行政手续办理方式，推动公共服务供给不受行政区划限制，并高效运行市级及乡级公共行政服务中心。



市人民委员会提出，确保100%的行政手续得到及时公布和公开；全面审查并建议削减或简化全部不必要的投资经营条件，同时依法取消不属于《投资法》规定的有条件行业目录内的全部经营条件。值得注意的是，力争将市人民议会和市人民委员会文件所规定的行政手续办理时间和行政手续合规成本在2024年基础上分别压减50%。



在在线公共服务领域，力争实现100%符合条件的行政手续以全流程线上方式提供，其中至少80%的申请材料实现全程网上办理；各领域按时办结率须达到98%以上，其中信访及投诉举报处理领域达到95%以上。对所有逾期办结的案件，相关职能部门必须向办事群众致歉；对个人和组织的100%意见建议予以受理、处理并在国家公共服务门户网站公开结果。

将行政手续改革同数字化转型以及有关2022—2025年阶段、展望至2030年的国家数字化转型服务人口数据应用、身份识别和电子认证发展方案的第06号方案紧密结合，预计将为2026年本市在提升政务运行效能和服务人民水平方面实现新的突破。