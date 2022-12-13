胡志明市出口企业抢抓发展新机遇

据专家介绍，2022年，胡志明市经济将面临一系列困难和挑战，其中包括经济受到新冠疫情、各大国间战略竞争、俄乌军事冲突的强烈影响；全球经济面临通胀、利率上升、需求下降、原材料价格和成本上升，市场供应链不断断裂等的危机。

但是，在国家采取灵活性政策以及各家企业为促进扩大出口市场作出巨大的努力下，胡志明市乃至越南出口额取得了令人印象深刻的增速。2022年该市企业口岸出口总额预计为495亿美元，比2021年同期增长10.3%。而全市进口额预计为662亿美元，同比增长10%。主要出口市场仍然是美国、中国、欧盟、日本、韩国和东盟地区。

胡志明市日本企业协会主席Mizushima Kozo表示，与其他东南亚国家相比，越南的经济复苏速度令人印象深刻。该协会还就日本工厂和企业的复工复产情况进行了调查。结果显示，截至2022年9月，约60%的企业已全面恢复生产经营活动。63%的企业表示，未来一两年将继续投资扩产。这表明投资者对越南经济增长抱有很大期望。

胡志明市贸易投资促进中心副主任陈富旅认为，据预测，世界经济和全球贸易的困难将持续到2023年初，越南出口增长将取决于俄乌冲突局势演变是否可控、通货膨胀控制情况、各大出口市场的经济发展。但这也是让出口商崛起，继续保持商品出口增长的新机遇。

胡志明市乃至全国的出口企业可利用越南已签署的自由贸易协定（FTA），尤其是CPTPP、EVFTA、RCEP等新一代自贸协定的关税减免路线图。

除了上述优势，各家企业还需要着重投资于技术创新，以不断提高竞争力，不断提高产品质量，进而打造越南产品知名品牌。各家企业要加快实施结构调整，以“绿色-循环”生产为导向，加快实施生产经营管理模式数字化转型进程，在利用数字技术平台的基础上转变经营方式，特别是要推广跨境电子商务，以及参加世界电子商务平台。

各家企业还需要密切关注市场动态，预测国内外大宗商品市场信息、新政策法规，特别是技术壁垒等，帮助企业及时做出调整，妥善应对不利变化。同时，企业还要加大研发投入，创造适应新消费趋势的新产品，大力改变出口产品结构，逐步转向高附加值、深加工、环保的出口产品。（完）