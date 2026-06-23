胡志明市公布自7月1日起134条免费公交线路

胡志明市公交车免票政策不适用于连接市中心与头顿的172号公交线路、跨省公交线路、运送游客的敞篷双层观光公交车以及连接城市中心、旅游中心至机场的旅客运输服务线路。

据胡志明市公共交通管理中心的消息，该政策分为两个阶段。第一阶段（7月1日至9月30日），对乘坐公交车的全部乘客实施免费政策，暂不要求进行身份认证或实名登记。在此期间，胡志明市政府集中引导市民使用公交系统，同时完善数据库、技术基础设施及电子票务系统。

第二阶段（10月1日至12月31日），在对公交车使用者实施100%票价补贴的同时，通过身份证、VNeID、银行卡、电子钱包、MultiGo应用程序等方式对乘客身份认证进行记录、验证或识别。对于老年人、残疾人、儿童、学生、临时访客及其他特殊群体，胡志明市政府将出台相应指导措施，以确保便利性和管理效率。

2026~2027年，胡志明市继续朝着现代发展方向新建并推动公交站点及候车基础设施的升级改造工作，提升公共交通服务能力。

目前，胡志明市公交系统共有2432辆车辆，其中1649辆使用电力或绿色能源，占总数的67.8%；783辆使用柴油，占32.2%。预计2026年内将624辆公交车转向电动公交车，到2027年初，市内全部公交车辆将使用电力或绿色能源。

2027~2028年，胡志明市将继续推进跨省公交线路由压缩天然气（CNG）及其他燃料的公交车转向电动公交车，力争到2029年初，全部公交车将转为纯电动公交车，为建设绿色、现代、环保和可持续发展的公共交通系统作出贡献。（完）