胡志明市公共行政服务中心正式揭牌

12月31日上午，胡志明市人民委员会举行胡志明市公共行政服务中心揭牌仪式，标志着该市在行政手续改革进程中迈出重要一步，朝着建设以人民和企业为服务中心的现代行政体系迈进。



胡志明市人民委员会副主席阮孟强在仪式上强调，公共行政服务中心的成立并投入运行生动体现了胡志明市在革新管理方式上做出的努力，即从“命令—行政”转向“服务—同行”的思维，有助于提升政府治理质量和运行效率。



胡志明市领导指出，人民和企业被确定为改革进程的中心，其满意度将成为衡量各级国家行政机关服务质量的重要标尺。



为确保公共行政服务中心高效运行，阮孟强要求胡志明市人民委员会常委会继续同各厅局和部门密切配合，密切跟踪中心运行情况，及时支持并解决运行过程中出现的困难和障碍，继续审查、完善与改进行政手续，实现电子流程标准化，加快档案和数据的数字化进程。



胡志明市科技局与数字化转型中心及相关单位协同，抓紧推进信息技术基础设施升级，确保系统运行顺畅、安全和高效。



胡志明市公共行政服务中心主任阮俊英发表讲话。图自越通社

胡志明市公共行政服务中心主任阮俊英表示，该中心的成立彰显了该市的创新决心，旨在改善投资环境、促进经济增长并提升市民生活质量。该中心将集中提升履职质量，注重对干部和公务员在专业能力、服务技能和态度等方面的培训。



他强调，胡志明市公共行政服务中心以人民、组织和企业的满意度作为奋斗动力，为提升市政府治理效力和效果作出贡献，朝着可持续发展目标迈进。



胡志明市公共行政服务中心已于2025年12月29日正式投入运行，设有3个办事机构，分别位于胡志明市、巴地头顿省和平阳省。（完）