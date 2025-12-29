胡志明市公共行政服务中心正式投入运行

12月29日上午，位于守德坊的胡志明市公共行政服务中心正式投入运行。这被视为胡志明市以民众和企业为服务中心、推进公共行政改革进程中的一项重要里程碑。



胡志明市公共行政服务中心副主任杨文香表示，该中心目前设有3个办事点，分别位于守德坊、巴地—头顿地区和平阳地区。该中心的投入运行有望在行政手续改革方面实现突破，为民众和企业提供更加便捷、高效的服务。



在胡志明市公共行政服务中心，民众可自行取号，并在工作人员引导下前往各业务窗口按流程办理相关事项。随后，申请材料将被数字化，并通过电子系统传送至有关主管机关加快处理；办理期限届满后，结果将按规定返还给申请人。

位于守德坊阮文巴街43号的胡志明市公共行政服务中心自2025年12月29日起正式受理各类行政手续。图自越通社

目前，该中心共设置67个业务窗口，其中61个已投入运行，可同时受理800至1000笔业务。



该中心还与市数字化转型中心协作，不断完善信息技术系统，方便民众和企业进行线上登记和办理。



同时，中心建立了严格的业务办理进度监督机制，力争形成明显改进，从而进一步提升民众和企业的满意度。



此外，中心已公开热线电话，受理民众对行政手续以及工作人员服务态度和行为的意见建议。胡志明市人民委员会办公室及公共行政服务中心领导层的热线电话也一律公布，以便在出现问题时及时接收和处理组织及个人的反馈与建议。（完）