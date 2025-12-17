胡志明市公共交通绿色化路线图

作为全国经济“火车头”的胡志明市被确定为推进交通绿色化进程的领先地方，其中公共交通系统的绿色转型被视为优先突破口。这一举措不仅有助于减少对私人交通工具的依赖，也是降低碳排放的重要支柱。

目前，胡志明市在坚持推进交通工具转型的同时，正在同步发展配套基础设施，并出台支持企业的相关政策。



电动公交车占比提升至45.3%，绿色转型加速

胡志明市正实施燃油公交车向电动公交车转型的方案，积极开发环保型和低排放的公共交通工具。

2024~2025年期间，胡志明市已将627辆电动公交车投入运营，占全市公交车辆总数的26.3%。预计2026年初，54辆电动公交车将投入运营，使电动公交车比例提升至45.3%。按规划，到2030年，胡志明市将完成100%公交车辆使用清洁能源、绿色能源的目标。

胡志明市建设局公共交通管理中心副主任黎环表示，转型目标不仅局限于公交系统，而胡志明市还计划逐步推动网约车、配送车辆以及国家机关公务用车转换为电动化、绿色化、低排放的车辆。

获批后，胡志明市公共交通管理中心12月19日将与运输企业配合，将昆岛特区6条电动公交线路投入运营。

此外，胡志明市计划自2026年起在市中心区域和芹耶地区设立低排放区，逐步控制排放量，遏制环境污染。胡志明市上述举措的目的在于减少机动车碳排放，按照政府总理的主张，力争到2050年前实现净零排放目标。



完善充电基础设施

目前，胡志明市仅设有5个电动公交充电站，共56个充电桩。公共交通管理中心测算显示，若每个充电桩日均运行12小时，现有56个充电桩可满足约700辆公交车的充电需求。但随着电动公交车持续增加，现有充电基础设施已难以满足未来发展需求。

胡志明市建设局建议选择19个条件便利的车站和停车场，以布设充电桩，满足不断增加的充电需求，并通过出租公共资产使用权，为财政预算创造新的收入来源。

胡志明市建设局副局长裴和安强调，为确保电动交通工具转型政策取得成功，当地政府必须出台强有力的政策，鼓励投资者参与充电站系统建设，并根据实际情况提供合理的贷款利率支持。

电能供应系统是公共公交车乃至交通工具向电动化、绿色化交通工具转型的可行性关键因素之一。因此，胡志明市正研究制定并完善金融扶持政策，包括价格补贴、贷款利率支持、税费优惠以及绿色交通投资项目的风险共担机制等，以加快公共交通绿色转型进程。（完）