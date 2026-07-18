胡志明市全面动员为所有市民进行体检

胡志明市动员多达1万名人员及480家公立和私立医疗机构参与，在150个昼夜内为全市1600万居民进行健康体检。

7月16日，胡志明市卫生局局长曾志尚正式启动2026年全民健康体检加速冲刺150昼夜高峰期。该市决心实现全市100%居民接受健康体检、拥有电子健康档案并接受全生命周期持续健康管理的目标。

曾志尚强调，“这不仅是一项大规模的健康体检计划，更是将医疗体系从‘治病’思维向‘主动保健’思维转变的战略性步骤。其中，以预防为基础，以数据为治理工具，以人民为一切保健活动的中心。”

胡志明市卫生局副局长阮英俊表示，该市约有650万劳动者；约270万名学生；80万名大学生以及600万人包括未入学儿童、非正规劳动力、老年人和社会保障对象。经过近2个月的健康体检实施，从5月25日至今，全市已有超过55万居民接受了健康体检并建立了电子健康档案。若从2026年初算起，至今全市已有超过110万居民接受了健康体检。

医疗部门设定的进度为：8月和9月在企业和学校范围内扩大体检高峰期；10月31日前完成体检和全民核查；预计12月15日前完成胡志明市100%居民接受健康体检的目标。为实现这一目标，胡志明市动员了480家医疗机构和超过1万名医务人员参与实施。

阮英俊表示，经过51天全民健康体检的实施，最大的经验教训是“不能笼统号召”，若不确定明确目标、产出成果、目标对象和责任单位则无法推进。据此，卫生局针对各对象群体制定了具体的解决方案。

第一类是正式劳动者群体，约650万人。内务局将作为牵头单位，协同各厅局核查干部、公务员、职员和劳动者名单。对于企业，卫生局已协同各出口加工区-工业园区管理委员会和胡志明市劳动联合会进行数据核查。各医疗机构将主动前往企业组织流动体检，劳动者不必前往医院。

第二类是学生群体，约270万人。高中、继续教育和职业教育部分由教育培训厅牵头，协同卫生部门实施，目标在9月和10月完成。对于幼儿园、小学和初中阶段，由坊、乡人民委员会按计划牵头组织体检。

第三类是大学生群体，约80万人。各学校制定名单，主动与坊、乡人民委员会和医疗机构协调组织健康体检，在10月31日前完成。

第四类是未入学儿童、非正规劳动力、老年人和弱势群体。由坊、乡人民委员会直接管理，目标是“走遍街巷、敲遍门户、不漏一个人”。对于90岁以上老人、年老体弱、行动不便者，卫生部门将组织上门体检。

据胡志明市卫生局领导表示，居民可选择前往任何方便的医疗机构进行健康体检，不必返回常住或暂住地。对于在院定期治疗的慢性病患者，若尚未有体检数据，医院将主动邀请其在复诊时参加体检。卫生局也已与各综合医院达成一致，安排独立的体检区域，与常规诊疗区域分开。

阮英俊表示，“上述各组解决方案均有明确的责任单位、具体的完成时限和可衡量的产出成果。这不是一句口号或一场短期运动，而是一项有具体分工的计划。”

越共中央委员、胡志明市委副书记、越南祖国阵线胡志明市委员会主席阮福禄强调，实施全民健康体检的150昼夜竞赛活动是该市的重点任务之一。他评价胡志明市卫生部门已具体化了越共中央总书记、国家主席苏林关于将思维从诊病治病向主动照顾、保护和提高人民健康转变的指示。

阮福禄表示，“全民健康体检必须与数字化转型挂钩，按照中央关于‘准确、充分、鲜活、干净’数据的指示全面更新数据。健康数据将是评估各地方疾病模式的依据，从而加强层级指导并提升基层保健能力。”（完）