胡志明市全力以赴改善公共投资项目支出进度 为经济增长注入动力

胡志明市人民委员会主席阮文得在6月3日举行的5月经济社会发展情况和6月工作任务部署会议上要求各部门和单位集中精力，采取果断措施，破除瓶颈和障碍，加快公共投资项目支出进度，为经济增长注入强劲动力。



据胡志明市财政局局长黎氏黄梅，截至5月28日，该市公共投资项目资金支出仅为8.7万亿越盾（折合人民币24.2亿元），完成全年计划的10.2%。



统计总局局长阮克黄表示，资金支付率低将影响许多领域，使该市在实现两位数增长目标中缺乏动力。



为改善现状，财政局推出了五项措施加速资金拨付，力争在第二季度末完成2025年度计划的30%。阮文得要求各部门、地方领导签署书面承诺，严肃处理未完成进度的单位。同时认真分析和找出公共投资“瓶颈”的原因，提出解决方案。

2025年5月，胡志明市出现一些积极信号。其中最引人关注的亮点是吸引外商直接投资（FDI）同比增长87.5%，达17.79亿美元。黎氏黄梅认为，这一成果是对该市投资环境不断改善的肯定，特别是体现地方政府由三级管理向两级管理模式转变过程中公务员的适应能力。



2025年5月，胡志明市社会消费品零售总额达到113.36万亿越盾，同比增长19%；旅游业增长59.8%。国际游客到访量达到80.8694万人次，同比增长105%；全市财政收入达到245.77万亿越盾（占预算的47.26%）；出口增长16.1%，达到203.6亿美元等。（完）