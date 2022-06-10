胡志明市促进绿色能源的投资与合作关系

6月10日上午，胡志明市人民委员会副主席武文欢会见了美国商务部专责亚洲事务的副助理部长Pamela Phan，就促进双方在清洁能源领域的合作关系交换意见。



武文欢表示，胡志明市希望同美国伙伴扩大投资促进合作关系，胡志明市采取了多项措施，加快构建绿色生产绿色生活方式，以便兑现政府遏制碳排放的承诺，其中包括加速绿色能源在交通运输领域中的应用，鼓励各高科技园区、工业园区的企业使用绿色能源；鼓励民众使用太阳能等。



武文欢透露，在胡志明市投资的美国企业对胡志明市在后疫情时代经济复苏前景给予了高度评价。胡志明市愿为外国投资者赴胡志明市开展长期投资和经营活动创造便利条件，愿同美国伙伴开展绿色能源领域的投资合作促进活动，使双方的共同关心的领域转化为具体的项目。

Pamela Phan高度评价胡志明市与美国驻胡志明市总领事馆在组织美国伙伴与该市的合作活动，尤其是在智能技术、智慧城市建设等领域的合作中的协调与配合。



Pamela Phan表示，陪同她此次访问胡志明市的有诸多从事创新、电力等领域的大型企业。美国企业希望了解在清洁能源开发、能源系统的网络安全等领域的投资机遇；希望扩大在胡志明市的投资，同时愿与越南携手兑现2050年实现清零排放的承诺。



在会谈中，美国企业代表与胡志明市就绿色、安全能源，可再生能源等领域的合作潜力以及合作方向深入交换了意见。（完）