胡志明市促进与法国伙伴的高效合作

胡志明市希望继续在双方具有优势和需求的领域扩大与法国伙伴的合作。

胡志明市人民委员会副主席裴明盛7月14日在出席由法国驻胡志明市总领事馆举行的法国国庆（7月14日）纪念活动上做出了上述表述。

裴明盛表示，越南与法国关系已提升为全面战略伙伴关系，开启了一个新的发展阶段，反映了两国日益深化的政治互信以及共同建设和平、合作、可持续发展未来的决心。

在此基础上，胡志明市很荣幸成为与法国伙伴合作最活跃、最有效的地方之一。法国的印记体现在胡志明市生活的许多领域，从建筑、教育、文化到贸易、投资和民间交流。

裴明成指出，迈入新发展阶段，法国经验、技术与胡志明市发展潜力的结合将为双方创造新的价值。除了经济合作外，胡志明市始终将文化、教育和民间交流视为越法关系的可持续基础。

法国驻胡志明市总领事艾蒂安·拉纳瓦松（Etienne Ranaivoson）在活动上分享了法越两国在贸易、交通、能源、航空、卫生等领域的积极成果。同时认为，两国在金融、技术、关键矿产等胡志明市乃至越南优先发展的新领域也具有合作潜力。

此外，法越在艺术、电影、数字创意等合作活动以及教育培训合作、留学生交流等方面也蓬勃发展；在经济、文化、教育等方面取得了积极成果。这都是法越全面战略伙伴关系价值的生动明证。

艾蒂安·拉纳瓦松表示，法国和欧洲是越南可信赖、可持续的伙伴，都尊重越南的主权。当前不稳定的世界局势更凸显了信任、信誉和长期承诺在国际关系中的价值，而这些价值在法国国内以及法越关系中都得到珍视。（完）