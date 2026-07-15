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胡志明市促进与法国伙伴的高效合作
胡志明市人民委员会副主席裴明盛7月14日在出席由法国驻胡志明市总领事馆举行的法国国庆（7月14日）纪念活动上做出了上述表述。
裴明盛表示，越南与法国关系已提升为全面战略伙伴关系，开启了一个新的发展阶段，反映了两国日益深化的政治互信以及共同建设和平、合作、可持续发展未来的决心。
在此基础上，胡志明市很荣幸成为与法国伙伴合作最活跃、最有效的地方之一。法国的印记体现在胡志明市生活的许多领域，从建筑、教育、文化到贸易、投资和民间交流。
裴明成指出，迈入新发展阶段，法国经验、技术与胡志明市发展潜力的结合将为双方创造新的价值。除了经济合作外，胡志明市始终将文化、教育和民间交流视为越法关系的可持续基础。
法国驻胡志明市总领事艾蒂安·拉纳瓦松（Etienne Ranaivoson）在活动上分享了法越两国在贸易、交通、能源、航空、卫生等领域的积极成果。同时认为，两国在金融、技术、关键矿产等胡志明市乃至越南优先发展的新领域也具有合作潜力。
此外，法越在艺术、电影、数字创意等合作活动以及教育培训合作、留学生交流等方面也蓬勃发展；在经济、文化、教育等方面取得了积极成果。这都是法越全面战略伙伴关系价值的生动明证。
艾蒂安·拉纳瓦松表示，法国和欧洲是越南可信赖、可持续的伙伴，都尊重越南的主权。当前不稳定的世界局势更凸显了信任、信誉和长期承诺在国际关系中的价值，而这些价值在法国国内以及法越关系中都得到珍视。（完）